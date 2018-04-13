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Проверка показала, готова ли Кострома к сотням тысяч туристов
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Проверка показала, готова ли Кострома к сотням тысяч туристов 

Kostroma.Today 49 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме идет подготовка к туристическому сезону, узнал KOSTROMA.TODAY. В первую очередь приводятся в порядок центральные улицы и туристические маршруты.
Подготовка к встрече
По основным туристическим маршрутам сегодня прошлись руководители отраслевых органов администрации и муниципальных предприятий.
«Сейчас город активно готовится к туристическому сезону. Как только позволила погода, начались сезонные работы по благоустройству. В первую очередь внимание уделяется центральной части города, туристическим маршрутам. В прошлом году Кострому посетило более 690 тысяч туристов. В этом году мы ожидаем увеличение турпотока. Поэтому город должен быть готов к встрече гостей», — комментирует заместитель главы администрации Костромы Илья СМИРНОВ.
В городе вовсю идет месячник по благоустройству.
Месячник по благоустройству
Сейчас в городе вовсю идет месячник по благоустройству. Рабочие МКУ «Дорожное хозяйство» и подрядчики сегодня приводят в порядок улицы Чайковского, 1 Мая, Пятницкой, Островского, Терешковой, Симановского и проспект Текстильщиков.
Работники МКУ «Чистый город» и службы муниципального заказа приступили к уборке газонов в парках и скверов. Также им предстоит покрасить скамейки и урны. Эти работы уже завершены в Ботниковском сквере и на «сковородке».
На улицах Чайковского и 1 Мая спиливают деревья и приводят в порядок газоны. На площаде Советской и набережной реки Костромы благоустраивают скверы.
Подрядчик начал ремонтировать входную группу парка «Центральный».
Парк «Центральный»
Также подрядчик приступил к ремонту входной группы парка «Центральный». Там предстоит полностью заменить штукатурку стены и колонн, побелить и покрасить металлические части ограждения. На эти цели городской бюджет выделил 150 тысяч рублей.
Беседка Островского
Планируется и реконструкция беседки Островского. Проект капитального ремонта разработан еще в 2016 году. Беседку и лестницы полностью обновят. Стоимость работ — более 6 миллионов рублей.
В Костроме приводят в порядок газоны в парках и скверах.
Благоухание
На городских клумбах вновь будут благоухать цветы. Их в этом году планируется закупить около 100 тысяч штук. Уже заключены договоры на поставку рассады. Цветы планируется сажать в мае, как только позволит погода.
В городских парках и скверах появятся цветочные и декоративные композиции, а также новые арт-объекты. Один из них — на улице Чайковского.
Основные работы по уборке и благоустройству центральной части города планируется завершить в течение ближайших двух недель.
Первых туристов, прибывших в наш город по Волге, встретит Снегурочка.
Торжественный приём на набережной состоится уже 26 апреля.
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