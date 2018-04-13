Более 100 участников из России и Чехии привлекла XVII выставка «Ворота Севера» в Вологде

ВОЛОГДА , 13 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. XVII Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» проходит 13-14 апреля в Вологде. В ней приняли участие более 100 представителей регионов России , а также Чехии , сообщили ТАСС организаторы выставки.

По его словам, деловая программа включает круглые столы, мастер-классы, семинары и касается решения практических вопросов туризма: это семинар для гостиничного бизнеса и разбор вопросов, как повысить качество услуг гостиниц, это практики о том, как получить гранты и другие формы поддержки, вопросы развития событийного туризма, работы экскурсоводов. «Мы говорим также о том, как продвигать туризм, и стратегическая сессия посвящена событийному маркетингу в туризме», — сказал Осиповский.

Программа поделена на блоки, посвященные санаторно— оздоровительному туризму, детскому отдыху, усадьбам Вологодской области, проекту «Настоящий вологодский продукт», в котором участвуют 20 компаний. Своя площадка организована для предприятий народно-художественных промыслов и ремесленников, среди которых объявлен конкурс на лучший туристический сувенир проекта «Серебряное ожерелье России», на который уже поступило свыше 200 заявок.

Выставка проходит на нескольких площадках Вологды, главная из которых — выставочный комплекс «Русский дом», где создана специальная детская зона, чтобы семьи могли оставить на время детей и заняться планированием отдыха, отметил Осиповский.

Как подчеркнул в четверг на церемонии открытия губернатор Вологодской области Олег Кувшинников , за 17 лет выставка «Ворота Севера» стала визитной карточкой области, а туристический поток в регион увеличился за пять лет в 1,5 раза. В 2017 году область посетили почти 3 млн туристов. Для них разработано около 300 различных туристских маршрутов и экскурсионных программ для всех возрастов и интересов.

О «Серебряном ожерелье»

По словам Осиповского, в рамках выставки пройдет III съезд туроператоров «Серебряного ожерелья России», круг его участников расширен, помимо туроператоров принимают участие и представители администраций. «Мы обговорим возможности включения волонтеров в музейную и туристическую деятельность в рамках проекта. Проведем координационный совет и откорректируем действующий план работы на 2018 год», — отметил руководитель вологодского департамента культуры и туризма.