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Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки персонала
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Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки персонала 

Говорит Москва 1 час назад
Они выступают за улучшение условий труда и повышение зарплаты, передаёт РИА Новости.
На сайте достопримечательности говорится, что забастовка продлится один день. При этом скверы, расположенные рядом с башней, открыты.
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