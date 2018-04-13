Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки персонала

Они выступают за улучшение условий труда и повышение зарплаты, передаёт РИА Новости

На сайте достопримечательности говорится, что забастовка продлится один день. При этом скверы, расположенные рядом с башней, открыты.