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Самару и Новосибирск свяжет прямое авиасообщение
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Самару и Новосибирск свяжет прямое авиасообщение 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Авиакомпания S7 запускает регулярные рейсы Самара — Новосибирск, сообщает АО «Международный аэропорт „Курумоч“.
Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолётах Embraer 170. Вылеты — два раза в неделю:
— Самара — Новосибирск по субботам, время вылета (местное) 00:15, время прилета (местное) 06:25, по понедельникам время вылета (местное) 15:20, время прилета (местное) 21:30;
— Новосибирск — Самара по понедельникам, время вылета (местное) 13:55, время прилета (местное) 14:25, по пятницам время вылета (местное) 22:55, время прилета (местное) 23:25.
Первый регулярный рейс по маршруту Самара — Новосибирск состоится 2 июня.
Авиакомпания S7 — один из крупнейших партнеров Международного аэропорта Курумоч. В настоящее время она выполняет полеты из Самары в Москву, совершая до 40 рейсов в неделю.
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