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Минниханов предложил Италии оценить культурный и экономический потенциал РТ
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Минниханов предложил Италии оценить культурный и экономический потенциал РТ 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
Президент РТ Рустам Минниханов встретился с представителями делегации Италии в Казанском кремле. В беседе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в России Паскуале Терраччано Минниханов предложил активизировать сотрудничество республик. Минниханов полагает, что сотрудничество может быть налажено в разных сферах деятельности. В том числе, в нефтехимии или, например, машиностроении. Важной зоной сотрудничества останется туризм. «Ваша страна — прекрасный туристический центр, — говорит Минниханов и добавляет. — Но считаем, что наши объекты тоже достаточно привлекательны для итальянских туристов». Президент РТ выразил надежду, что в ходе визита итальянские коллеги оценят экономический и культурный потенциал Татарстана.
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