Минниханов предложил Италии оценить культурный и экономический потенциал РТ 

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с представителями делегации Италии в Казанском кремле. В беседе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в России Паскуале Терраччано Минниханов предложил активизировать сотрудничество республик. Минниханов полагает, что сотрудничество может быть налажено в разных сферах деятельности. В том числе, в нефтехимии или, например, машиностроении. Важной зоной сотрудничества останется туризм. «Ваша страна — прекрасный туристический центр, — говорит Минниханов и добавляет. — Но считаем, что наши объекты тоже достаточно привлекательны для итальянских туристов». Президент РТ выразил надежду, что в ходе визита итальянские коллеги оценят экономический и культурный потенциал Татарстана.