Суд 15 мая рассмотрит иск «Победы» к Росавиации о допуске к рейсам Москва-Батуми

В информации на сайте суда отмечается, что третье лицо по делу — АО «Ред Вингс» Иск заявлен о признании незаконным отказа в рассмотрении вопроса об отзыве допуска по перевозке пассажиров у авиакомпании АО «Ред Вингс» на линии Москва Батуми , обязании рассмотреть этот вопрос. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» намерена в судебном порядке добиться разрешения на выполнение рейсов Москва — Батуми. Перевозчик обратился с соответствующим иском в Арбитражный суд Москвы 12 марта. Из искового заявления следует, что «Победа» запрашивала у Росавиации допуск на выполнение регулярных рейсов Москва — Батуми, но получила отказ. Допуск при этом достался авиакомпании Red Wings, которая впоследствии открыла рейсы по этому маршруту. «Победа» ранее просила Росавиацию пересмотреть решение, передав допуск ей, но снова получила отказ. Теперь «дочка» "Аэрофлота" просит суд обязать Росавицию отозвать разрешение на полеты в Батуми у Red Wings и передать это право ей, указано в материалах. "Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы «Аэрофлот», образована в сентябре 2014 года. Рейсы компании выполняются на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке. Red Wings — российская авиакомпания, базируется в московском аэропорту «Домодедово» . Единственный акционер — лизинговая «Ильюшин финанс Ко». В июле 2017 года сообщалось, что Росавиация планирует отозвать у авиакомпании Red Wings допуск на регулярные рейсы Москва — Батуми. В материалах, опубликованных на сайте Росавиации, пояснялось, что отозвать допуск ведомство попросила авиакомпания «Победа». В начале 2017 года «Победа» получила допуск Росавиации на рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми — до 3 раз в неделю, но летать по этому маршруту так и не начала.