Минкавказ: стратегия пространственного развития даст больше госсредств на турсферу СКФО

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Регионы Северного Кавказа получат дополнительные возможности для привлечения федерального финансирования на развитие туризма благодаря новой стратегии пространственного развития РФ , так как в ее рамках будут оцениваться не уже достигнутые успехи субъектов, а их потенциал, считает замглавы министерства РФ по развитию Северного Кавказа Михаил Развожаев

"В стратегии определены приоритеты развития регионов. Очень важно, что авторы стратегии ориентировались не на сегодняшние экономические показатели, а на потенциал региона. К примеру, исходя из исторически сложившихся контуров и потенциала Кавказа, приоритетом для данного региона определен туризм", — сказал Развожаев на круглом столе по пространственному развитию России, прошедшему в рамках Красноярского экономического форума.

Он пояснил, что Северный Кавказ вновь начал развиваться как курортная территория сравнительно недавно. По мнению Развожаева, после окончательного формирования стратегии, будет, скорее всего, изменен принцип распределения федеральных средств.

"Очень важно, что при принятии стратегии ситуация по распределению федеральных ресурсов изменится. Грубо говоря, если приоритетом для региона указан туризм, то по этой линии он и получит больше федеральных ресурсов. Если, например, сельское хозяйство, — то по программам поддержки сельского хозяйства. Отрадно, что разработчики документа решили «скрестить» территориальную и отраслевую матрицы регионов", — отметил замминистра.

В настоящее время разрабатывается Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 2035 года. Документ разрабатывается в соответствии с поручением правительственной комиссии по развитию СКФО. По оценке Ростуризма , Северный Кавказ потенциально может принимать 10 млн туристов год. По итогам 2016 года регионы округа посетили 3,5 млн туристов, за первое полугодие 2017 года в СКФО приехали свыше 2,2 млн гостей, данные о турпотоке по итогам года пока не публиковались.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.