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Аэропорт Внуково стал дипломантом премии «Крылья России 2018»
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Аэропорт Внуково стал дипломантом премии «Крылья России 2018» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Национальная авиационная премия «Крылья России» имени Евгения Чибирева учреждена в 1997 году Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта РФ, отраслевым изданием «Авиатранспортное обозрение» и консалтинговой компанией Infomost.
Основными задачами проекта являются привлечение внимания общественности к достижениям российских авиакомпаний, содействие в развитии профессионального сообщества, повышение престижа гражданской авиации России в глазах мирового авиационного сообщества и создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли.
За двадцать лет премия «Крылья России» завоевала статус самой престижной награды отрасли, стала не только символом признания успешности авиакомпаний-победителей, но и объективным свидетельством тех реалий и тенденций, которые существуют сегодня в воздушном транспорте.
Кроме того, партнеры аэропорта Внуково стали лауреатами премии. Так, победителем в номинации «Деловая авиация» стала авиакомпания «РусДжет», в номинации «Вертолетный услуги» награду взял крупнейший вертолетный оператор РФ — «ЮТэйр — Вертолетные услуги», а в номинации «Внутренние перевозки» (с объемом перевозок за 2017 год до 0,7 млн пассажиров) победу одержал новый партнер аэропорта — авиакомпания «РусЛайн».
Также в номинации «Внутренние перевозки» (с объемом перевозок за 2017 год от 0,7 млн до 4 млн пассажиров) награду взяла компания «Победа», а в номинации «Чемпион Транспортной Клиринговой Палаты (ТКП)» — одного из спонсоров премии, стала авиакомпания Utair.
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