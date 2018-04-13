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Авиакомпании NordStar, Royal Flight и «Аврора» оказались лидерами в РФ по задержкам чартеров в марте
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Авиакомпании NordStar, Royal Flight и «Аврора» оказались лидерами в РФ по задержкам чартеров в марте 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Это следует из документов, опубликованных на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Согласно приведенным данным, авиакомпания NordStar в марте выполнила шесть международных чартерных рейсов, из которых один был задержан более чем на два часа от времени отправления, что составило 16,7% от общего числа рейсов. Royal Flight в отчетном месяце выполнила 240 международных чартерных рейсов, из которых 27 было задержано более чем на два часа, что составило 11,3% от общего числа рейсов. «Аврора» за март осуществила 19 зарубежных чартерных рейсов, два из которых (10,5%) были выполнены с задержкой более двух часов.
Кроме того, по количеству внутренних и международных полетов по расписанию и внутренних полетов вне расписания, выполненных в марте 2018 г. российскими авиакомпаниями с задержкой отправления, лидирует авиакомпания Royal Flight, выполнившая 14 рейсов, из которых было задержано три (21,43%). Второе место занимает авиакомпания «Саратовские авиалинии», выполнившая 556 рейсов, из которых было задержано 47 (8,45%). На третьем месте — авиапредприятие «Газпром Авиа» с выполненными 502 рейсами, из которых было задержано 40 (7,97%).
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