Авиакомпании NordStar, Royal Flight и «Аврора» оказались лидерами в РФ по задержкам чартеров в марте

Согласно приведенным данным, авиакомпания NordStar в марте выполнила шесть международных чартерных рейсов, из которых один был задержан более чем на два часа от времени отправления, что составило 16,7% от общего числа рейсов. Royal Flight в отчетном месяце выполнила 240 международных чартерных рейсов, из которых 27 было задержано более чем на два часа, что составило 11,3% от общего числа рейсов. «Аврора» за март осуществила 19 зарубежных чартерных рейсов, два из которых (10,5%) были выполнены с задержкой более двух часов.