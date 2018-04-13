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Туристические предпочтения россиян на майские праздники 2018
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Туристические предпочтения россиян на майские праздники 2018 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
17.04.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, на тему: «Туристические предпочтения россиян на майские праздники»
Меньше двух недель осталось до начала майских праздников. Повышается спрос на туры, туристические агентства предлагают широчайший выбор курортных, экскурсионных и других направлений. Какие туристические направления предпочли россияне в дни майских каникул в 2018 году обсудим с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе в ходе брифинга.
• Что нового предложили турагентства в 2018 году?
• Как падение рубля сказалось на количестве продаваемых туров за границу?
• Какие направления оказались самыми выгодными на период майских праздников?
• Какова средняя стоимость тура по России?
• Какой вид отдыха предпочитают туристы в эпоху геополитической турбулентности?
• Как изменилась туристическая привлекательность Англии для российских туристов?
• Как отразилось на спросе возобновление регулярного сообщения между Москвой и Каиром?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало брифинга в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49  8 (916) 107 77 34  8 (915) 023 10 49  Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
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