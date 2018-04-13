Туристические предпочтения россиян на майские праздники 2018

Меньше двух недель осталось до начала майских праздников. Повышается спрос на туры, туристические агентства предлагают широчайший выбор курортных, экскурсионных и других направлений. Какие туристические направления предпочли россияне в дни майских каникул в 2018 году обсудим с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе в ходе брифинга.

• Что нового предложили турагентства в 2018 году?

• Как падение рубля сказалось на количестве продаваемых туров за границу?

• Какие направления оказались самыми выгодными на период майских праздников?

• Какова средняя стоимость тура по России

• Какой вид отдыха предпочитают туристы в эпоху геополитической турбулентности?

• Как изменилась туристическая привлекательность Англии для российских туристов?

Каиром? • Как отразилось на спросе возобновление регулярного сообщения между Москвой

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало брифинга в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.