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Ростуризм выявил отели с завышенными ценами к ЧМ-2018
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Ростуризм выявил отели с завышенными ценами к ЧМ-2018 

Мир24 1 час назад
Ростуризм обновил черный список отелей городов-организаторов чемпионата мира по футболу, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018, сообщает пресс-служба ведомства.
«По состоянию на 10 апреля 2018 года в восьми регионах (Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, г. Москве и г. Санкт-Петербург) отмечено нарушение требований постановления», — говорится в сообщении.
По данным предыдущего мониторинга ведомства от 22 марта, нарушения были выявлены в шести регионах страны
Больше всего нарушений отмечено в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, далее следует Калининградская область, Москва и Волгоградская область. Меньше всего нарушений было в Ростовской, Самарской, Свердловской областях.
В Ростуризме подчеркнули, что из предыдущей версии «черного списка», в обновленной редакции документа остались семь отелей — три в Калининградской области, два — в Москве и по одному в Волгоградской и Самарской областях.
С начала года, отметили в ведомстве, по общему числу выявленных случаев завышения цен в отелях лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем — Калининградская область, на четвертом — Краснодарский край.
Напомним, ранее в рамках проверки отелей Роспотребнадзор выявил 438 случаев завышения цен на гостиничные номера.
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