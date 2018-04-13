Ростуризм выявил отели с завышенными ценами к ЧМ-2018

Ростуризм обновил черный список отелей городов-организаторов чемпионата мира по футболу, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным предыдущего мониторинга ведомства от 22 марта, нарушения были выявлены в шести регионах страны

Больше всего нарушений отмечено в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, далее следует Калининградская область , Москва и Волгоградская область . Меньше всего нарушений было в Ростовской, Самарской, Свердловской областях.

В Ростуризме подчеркнули, что из предыдущей версии «черного списка», в обновленной редакции документа остались семь отелей — три в Калининградской области, два — в Москве и по одному в Волгоградской и Самарской областях.

С начала года, отметили в ведомстве, по общему числу выявленных случаев завышения цен в отелях лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем — Калининградская область, на четвертом — Краснодарский край.

Напомним, ранее в рамках проверки отелей Роспотребнадзор выявил 438 случаев завышения цен на гостиничные номера.

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