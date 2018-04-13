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В Новосибирске обсудили перспективы развития туриндустрии
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В Новосибирске обсудили перспективы развития туриндустрии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пятницу, 13 апреля, в Новосибирске открылся двухдневный сибирский туристический форум «Открой свою Сибирь». Программа включила обсуждение не только вопросов туризма, но и перспективы международного сотрудничества субъектов СФО в области туризма, а также совершенствования законодательства. Кроме того, на форуме обсудят вопросы продвижения туристических территорий и информирования населения о потенциале регионов.
В торжественной церемонии открытия приняла участие врио заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития региона Ольга Молчанова. В своем выступлении она отметила, что проведение подобных мероприятий должно способствовать развитию туриндустрии в Сибири: «Новосибирская область, как и другие сибирские регионы, обладает огромным туристическим потенциалом, поэтому одна из основных задач форума — презентовать не отдельный регион, а всю Сибирь», — подчеркнула Ольга Молчанова.
Чиновница также заметила, что надо создать все условия для того, чтобы жители Новосибирской области могли путешествовать в ближайшие регионы, а также принимать гостей из других городов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в рамках форума организована выставочная экспозиция, в которой принимают участие муниципальные образования региона, а также объекты туристического показа, театры, музеи и санатории.
Туроператоры и турагентства презентуют новые экскурсионные программы и маршруты. Для новосибирцев и гостей региона в рамках форума пройдут розыгрыши, викторины и лотереи, мастер-классы по изготовлению сувениров, а также будут представлены театральные зарисовки и музыкальные номера.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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