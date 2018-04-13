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Стало известно как будет выглядеть новый терминал челябинского аэропорта
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Стало известно как будет выглядеть новый терминал челябинского аэропорта 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В сети появились снимки проекта нового терминала челябинского аэропорта «Баландино». Фотографии опубликовали в официальном сообществе аэропорта в ВК. Как известно, строительство должно начаться уже летом этого года.
В новом терминале планируют разместить три телетрапа, залы ожиданий, залы по обслуживанию ВИП-пассажиров. Кроме того, будет работать комната матери и ребенка, кафе, магазины и зоны авиационной и транспортной безопасности. Площадь нового терминала составит 16,3 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства — 2, 99 миллиарда рублей.
Старый терминал со временем собираются снести
— Пока старый терминал останется, но потом его снесут и на его месте к 2023 году построят продолжение этого здания: терминал международного сектора, — сообщают в группе аэропорта ВК.
Также в будущем планируют модернизировать взлетно-посадочные полосы и другие объекты инфраструктуры аэропорта. При этом пропускная способность челябинской авиагавани должна вырасти до 2,5 миллионов пассажиров в год.
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