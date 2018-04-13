Стало известно как будет выглядеть новый терминал челябинского аэропорта

В сети появились снимки проекта нового терминала челябинского аэропорта «Баландино». Фотографии опубликовали в официальном сообществе аэропорта в ВК. Как известно, строительство должно начаться уже летом этого года.

В новом терминале планируют разместить три телетрапа, залы ожиданий, залы по обслуживанию ВИП-пассажиров. Кроме того, будет работать комната матери и ребенка, кафе, магазины и зоны авиационной и транспортной безопасности. Площадь нового терминала составит 16,3 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства — 2, 99 миллиарда рублей.

Старый терминал со временем собираются снести

— Пока старый терминал останется, но потом его снесут и на его месте к 2023 году построят продолжение этого здания: терминал международного сектора, — сообщают в группе аэропорта ВК.

Также в будущем планируют модернизировать взлетно-посадочные полосы и другие объекты инфраструктуры аэропорта. При этом пропускная способность челябинской авиагавани должна вырасти до 2,5 миллионов пассажиров в год.