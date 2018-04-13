Отдых в Израиле: Как бюджетно съездить на Землю обетованную

Аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион, раннее утро субботы. Небольшая группа российских туристов растерянно бродит у стойки досмотра личных вещей. Их самолет до «Домодедово» вылетает через 40 минут, но впереди — очередь примерно из полусотни человек: здесь мужчины в черных шляпах и длинных сюртуках, арабские женщины в никабах, дети, коляски, корзины с фруктами, собаки, огромные коробки ручной клади. «Пожалуйста, откройте другое окно», — раздается чей-то жалобный голос на английском с явным славянским акцентом. «Сохраняйте спокойствие, сегодня шаббат, поэтому работает только один сотрудник службы досмотра», — отвечает мужчина в форме секьюрити.

Открыть для себя Израиль хотя бы раз в жизни должен каждый путешественник. По крайней мере так считают в самом Израиле, стране, которая при населении 8 миллионов человек принимает по 3 миллиона туристов, трудовых мигрантов и репатриантов ежегодно.

Пик туристического сезона в этой стране не проходит никогда. Круглогодично к израильским святыням стекаются паломники, летом и осенью в Тель-Авив и Хайфу приезжают на отдых европейцы и американцы, зимой — пациенты клиник со всего мира, весной — студенты израильских университетов и любители отдыха на Мертвом море.

Кажется, что для отпуска на Земле обетованной есть все: пляжи с завезенным бархатным песком, безопасный и удобный транспорт, море исторических и природных достопримечательностей против одного-единственного «но». Израиль — дорогая, нет…фантастически дорогая страна. «Если бы здесь было дешево, сюда бы переехал весь мир!» — то ли шутят, то ли всерьез объясняют местные.

Какие документы нужны на границе?

{} С 2008 года между Россией и Израилем действует соглашение о безвизовом режиме. Вне зависимости от того, с какой целью вы едете в Израиль — как турист, на лечение, по работе или в гости к тете Розе — никакие специальные вклейки в загранпаспорт не понадобятся.

Правда, этот безвизовый режим можно очень условно назвать безвизовым.

Для пересечения границы турист должен обязательно иметь при себе минимальный пакет документов: выкупленные билеты в Израиль и обратно с «закрытыми датами», медицинская страховка класса А, покрывающая весь период пребывания в стране, гостиничная бронь или ваучер, действительные день в день с датами приезда и отъезда, подтверждение платежеспособности — выписка со счета, приглашение от родственников или медицинского центра, а также сам загранпаспорт, действительный еще как минимум шесть месяцев после момента въезда в страну.

С третьим пунктом — бронью гостиницы — у туристов чаще всего возникают трудности. Действительным документом считается только бронь от отеля, гостевого дома или хостела. Частные квартиры, подтверждения от сервисов посуточной аренды жилья или объяснения в духе «Я поживу у друга» не считаются основанием, чтобы впустить вас в страну.

Недорогое жилье: это вообще реально?

{} Для бюджетного туриста эти условия могут стать проблемой, потому что именно проживание в отеле — главная статья расходов за время всего путешествия.

Так, минимальная стоимость одной ночи в самом дешевом израильском хостеле без завтрака обойдется в 45 евро на человека (около 3800 рублей), плюс городской налог, действующий в Хайфе, Эйлате, Тель-Авиве, его пригороде Яффе — по 5 евро за каждую ночь (300 рублей). Одноместный номер в отеле среднего класса в столице Израиля обойдется в 210 евро за сутки (около 16 100 рублей) — ценник, сопоставимый с отдыхом в пятизвездочных отелях Турции или европейских курортов.

Цены в евро — это отдельная «фишка» местных отелей. Дело в том, что большинство из них принимает оплату за проживание только наличными и только в местной валюте — израильских шекелях (1 ILS — 18 рублей), но при бронировании за пределами Израиля оплата автоматически просчитывается в евро.

Перед заселением в отель туристов отправляют в частное окошко «Currency exchange» (в Израиле нет государственных обменников), где вас снова заставят переплатить досадный городской налог за любые валютные операции от 10 шекелей. «Кругом обман!», — думает турист и уже жалеет, что он вообще сюда приехал. И напрасно, ведь жить в Израиле не за космические деньги все-таки можно.

Первое, что нужно сделать, — найти попутчика. Проживание на одного — наименее выгодная затея, если речь идет о Тель-Авиве или его пригородах. Во-вторых, планируйте путешествие как минимум за два-три месяца, тогда есть шанс поймать на сайтах букинга «выгодные предложения дня» за ценник до 100 евро в сутки на двоих.

В-третьих, не бойтесь менять деньги в столичном аэропорту Бен-Гурион, где курс обмена один из самых выгодных во всем Израиле, чтобы потом не терять деньги на двойной операции по обналичиванию. Наконец, присмотритесь к аренде апартаментов на сервисах аренды (от 1300 рублей в сутки), а для отчетности на границе предъявите бронь отеля с возможностью бесплатной отмены бронирования.

Что-нибудь можно посмотреть бесплатно?

{} Следующим разорительным пунктом для туристов может стать посещение культурных и исторических локаций, которые рассредоточены в Израиле по всей стране — Бахайские сады в Хайфе, Назарет , Старый город Иерусалим , Мертвое море, крепость Масада, Гефсиманский сад, Мемориал Холокоста Яд ва-Шем, Национальный парк Кесария.

В отличие от туристических Египта Иордании или Турции, в Израиле не имеет никакого смысла брать дорогие пакетные путешествия. Все исторические локации можно посетить бесплатно или за цену до 10 шекелей (170 рублей), а доехать до них можно из центра Тель-Авива (с Нового автовокзала на улице Левински), на рейсовых автобусах или пригородных электричках с железнодорожной станции HaHagana за 15 — 20 шекелей (до 350 рублей) в одну сторону.

Начать осмотр исторических локаций лучше с поездки в древний Иерусалим, где расположены три святыни иудаизма, христианства и ислама: Храмовая гора и ее Западная стена («Стена Плача») — для евреев, Храм Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) — для христиан, мечеть Аль-Акса (в составе комплекса мечетей на Храмовой горе) — для мусульман.

Пройти по главным достопримечательностям города, основанного в IV тысячелетии до нашей эры, можно за три-четыре часа.

Для удобства скачайте мобильный русскоязычный путеводитель и вбейте в него маршрут через Золотые ворота по Дороге Скорби (Via Dolorosa, где пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия) к холму Сион и Гефсиманскому саду с описанием основных остановок. Паломнический тур с гидом по этому же маршруту стоит от 25 евро до человека (около 2000 рублей), в бюджетном варианте — 30 шекелей (около 400 рублей), которые вы потратите на дорогу.

Хумус за 200 или 2000 рублей?

{} Местные жители шутят, что поход в ресторан в Израиле — это одно из чудес света, потому что никогда не знаешь, из чего на самом деле сделано блюдо и сколько придется за него заплатить.

Дело в том, что большинство ресторанов в стране готовят по законам кашрута: мясные продукты не смешиваются с молочными, вместо мяса может использоваться соя или бобовые, а вместо свинины — смесь говядины и любого другого мяса кошерных животных. Так что, покупая чизбургер, знайте, что в нем либо соевый сыр, либо нутовая котлета, либо еще какая-то очевидная для местной кухни неожиданность.

Другая ресторанная уловка — в меню могут быть указаны цены на блюда «с собой», но внизу страницы может быть небольшая пометка на иврите о том, что если вы едите в ресторане, к стоимости каждого блюда прибавляется, например, 5 или 10 шекелей. Cредний чек за ужин на двоих в ресторане Тель-Авива — около 250 шекелей, то есть больше 4000 рублей. И это без алкоголя.

Зато с чем прогадать в Израиле точно нельзя — так это с уличной кухней. Ценники совсем другие и более приятные: кебаб или хумус на тель-авивском рынке Шук-Кармель — от 10 шекелей (175 рублей), фалафель в пите — от 7 шекелей (120 рублей), целая курица-гриль в лаваше с овощами-гриль — 45 шекелей (около 800 рублей), кофе с собой в пределах 5 шекелей (90 рублей), литр свежевыжатого гранатового сока — 30 шекелей (530 рублей).

Дешевые билеты: миф или реальность?

{} Удивительно, но билеты в Израиль оказываются одной из самых скромных статей расхода по сравнению с проживанием и стандартной экскурсионной программой. Если начать поиски выгодных предложений за два-три месяца до планируемой поездки и выбрать для вылета и прилета будние дни, билет в одну сторону обойдется всего в 4500 — 5000 рублей на человека.

Лайфхак для бюджетных туристов, которые планируют посетить Израиль летом: ловите предложения от турецких авиалиний с вылетом из Москвы и двух-трех часовой пересадкой в аэропорту Стамбула . Такие билеты появляются в продаже в основном в период с июня по октябрь и стоят в пределах 20-40 евро на человека в одну сторону.

Но вне зависимости от того, какими авиалиниями и в какой сезон вы полетите, стоит помнить золотое правило туриста в Израиле: в международный аэропорт Бен-Гурион или крошечный аэропорт южного города Эйлата нужно приехать как минимум за три с половиной часа до вылета.

Почему-то туристам мало говорят об этой национальной особенности, но система авиационной безопасности в израильских аэропортах не сравнится даже с самыми строгими секьюрити на китайской границе или полицейскими на улицах ОАЭ

Все дело в том, что сотрудники службы безопасности лично общаются с каждым туристом. Штамп в загранпаспорте о посещении арабской страны вызывает волну вопросов: «Когда вы были в Египте? В каком году вы обручились с женой? В каком отеле вы жили пять лет назад в Иордании? Вы знаете, как по-арабски „привет“? Какого вероисповедения ваша мать? В вашем багаже есть вещи с этикетками на арабском?».

Кувейта, Ливана, Ирака, Судана, Штампы о посещении Сирии Пакистана или Ирана — «пожизненный» бан для туриста, который въезжает на территорию Израиля или пытается из нее выехать. Из-за долгих собеседований с сотрудниками службы безопасности на всех этапах досмотра документов, багажа и ручной клади в аэропорту выстраиваются огромные очереди.

Именно в той толпе русских туристов, которая больше часа простояла в очереди к финальной проверке ручной клади в Бен-Гурионе, и оказалась автор этой публикации. На самолет в «Домодедово» наша группа все же успела, но не без помощи уговоров, возмущения на всех доступных языках и вмешательства каких-то чудесных сил.

И даже несмотря на все эти особенности, Израиль — та страна, которую стоит открыть для себя хотя бы один раз в жизни. Неслучайно сюда ежегодно приезжают почти три миллиона туристов, паломников, мигрантов, студентов и пациентов: в поисках лучшей жизни, лучшей медицины, лучшего образования и такого комфорта, который соседним с Израилем странам только снится.

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