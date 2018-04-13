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Минкурортов Кубани: нужно мыслить шире и создать единое туристическое пространство с Крымом
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Минкурортов Кубани: нужно мыслить шире и создать единое туристическое пространство с Крымом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Олимпийской столице обсудили главные цели и задачи предстоящего курортного сезона. Так, поговорили о классификации гостиниц, безопасности и привлечении новых инвестиций. По словам министра курортов Кубани Христофора Константиниди, нужно мыслить шире и создать единое туристическое пространство с Крымом, сообщает «Кубань 24».
«Проезжающие туристы останавливаются в крае на несколько дней, на неделю. Они хотят посмотреть оба региона», — сказал Константиниди.
Сейчас утвержден региональный план подготовки к летнему сезону. Одно из первых изменений — это единый стиль оформления кубанских пляжей. Кроме этого, добраться до мест отдыха гости смогут без пробок.
«ФедералПресс» напоминает, что названа дата введения курортного сбора на Кубани.
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