Минкурортов Кубани: нужно мыслить шире и создать единое туристическое пространство с Крымом

В Олимпийской столице обсудили главные цели и задачи предстоящего курортного сезона. Так, поговорили о классификации гостиниц, безопасности и привлечении новых инвестиций. По словам министра курортов Кубани Христофора Константиниди, нужно мыслить шире и создать единое туристическое пространство с Крымом , сообщает «Кубань 24».

«Проезжающие туристы останавливаются в крае на несколько дней, на неделю. Они хотят посмотреть оба региона», — сказал Константиниди.

Сейчас утвержден региональный план подготовки к летнему сезону. Одно из первых изменений — это единый стиль оформления кубанских пляжей. Кроме этого, добраться до мест отдыха гости смогут без пробок.