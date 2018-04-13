Ещё
Российско-Турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее» стартовал в Анталье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски

Российско-Турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее» стартовал в Анталье 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Мероприятие организовано Федеральным агентством по туризму и министерством культуры и туризма Турецкой Республики, в целях развития сотрудничества двух стран в сфере туризма, а также содействия повышению уровня безопасности, доброжелательности, добросовестности гостиниц и предприятий туристической отрасли.
Участие в форуме принимают представители предприятий туристической и гостиничной отраслей двух стран, а также более 160 российских журналистов.
В рамках мероприятия, генеральным спонсором которого является издательский холдинг «Аргументы и Факты», состоится церемония награждения лучших представителей туристической и гостиничной индустрии премией потребителей в области туризма.
АиФ Ростов: последние новости
139 пляжей и 144 места отдыха у воды намерены открыть в Ростовской области «Донская амазонка». Эротический клип пенсионерки из Ростова появился в Сети Правда, что в стране повысят подоходный налог?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля114
Умер юморист Андрей Жмакин28
Рыбке настал конец161
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»527
Пескова спросили о будущем Лаврова40
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
03:04
Посол ЕС вернулся в Москву
Политика
02:46
МИД предложил альтернативу Telegram
Политика
01:02
Пескова спросили о будущем Лаврова
Политика
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение