Российско-Турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее» стартовал в Анталье

Участие в форуме принимают представители предприятий туристической и гостиничной отраслей двух стран, а также более 160 российских журналистов.

В рамках мероприятия, генеральным спонсором которого является издательский холдинг «Аргументы и Факты», состоится церемония награждения лучших представителей туристической и гостиничной индустрии премией потребителей в области туризма.