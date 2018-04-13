Российско-Турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее» стартовал в Анталье 

Мероприятие организовано Федеральным агентством по туризму и министерством культуры и туризма Турецкой Республики, в целях развития сотрудничества двух стран в сфере туризма, а также содействия повышению уровня безопасности, доброжелательности, добросовестности гостиниц и предприятий туристической отрасли.
Участие в форуме принимают представители предприятий туристической и гостиничной отраслей двух стран, а также более 160 российских журналистов.
В рамках мероприятия, генеральным спонсором которого является издательский холдинг «Аргументы и Факты», состоится церемония награждения лучших представителей туристической и гостиничной индустрии премией потребителей в области туризма.