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Ростуризм: Число завышающих цены на ЧМ-2018 отелей в России увеличилось до 36
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Ростуризм: Число завышающих цены на ЧМ-2018 отелей в России увеличилось до 36 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Ростуризм составил очередной «черный список» отелей, завышающих цены на проживание в России в период чемпионата мира по футболу-2018, в него вошло 36 гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По состоянию на 10 апреля 2018 г. в восьми регионах (Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербург) отмечено нарушение требований. По данным предыдущего мониторинга от 22 марта 2018 г., нарушения были выявлены в шести регионах страны. По информации от трех регионов (Республики Мордовия, Татарстан, Нижегородская область) фактов превышения максимально допустимого уровня цен не выявлено. Общее количество нарушений составило 36 случаев (в прошлый раз было на восемь случаев меньше)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из предыдущей версии «черного списка» в обновленной редакции документа остались семь гостиниц — три в Калининградской области (Hostel 39 Region, Hostel Crown, U kota), две — в Москве («Павелецкая площадь», «Покровка 6 Отель») и по одному в Волгоградской («Юлианна») и Самарской («Купеческий дом») областях.
«В целом, с начала года по общему числу выявленных случаев нарушения требований лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем — Калининградская область, на четвертом — Краснодарский край», — отмечается в сообщении.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 г. в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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