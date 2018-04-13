Ростуризм: Число завышающих цены на ЧМ-2018 отелей в России увеличилось до 36

Ростуризм составил очередной «черный список» отелей, завышающих цены на проживание в России в период чемпионата мира по футболу-2018, в него вошло 36 гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что из предыдущей версии «черного списка» в обновленной редакции документа остались семь гостиниц — три в Калининградской области (Hostel 39 Region, Hostel Crown, U kota), две — в Москве («Павелецкая площадь», «Покровка 6 Отель») и по одному в Волгоградской («Юлианна») и Самарской («Купеческий дом») областях.

«В целом, с начала года по общему числу выявленных случаев нарушения требований лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем — Калининградская область, на четвертом — Краснодарский край», — отмечается в сообщении.