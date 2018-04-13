В мае «Артек» проведет туристический слет 

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В мае этого года в международном детском центре «Артек» проведут туристический слет. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил директор лагеря Алексей Каспржак.
"Мы затеяли майский общеартековский турслет. Четыре тысячи детей будут показывать всей стране, что Крым туристический — это крутое место. Так случилось, что у нас в сетке это (мероприятие — ред.) легло на дату, когда отмечают День рождения пионерской организации, 19 мая. Мы не подбирали дату… Почему бы и нет: в этом смысле мы будем пионерами большого турслета", — отметил он.
Каспржак подчеркнул, что сотрудники «Артека» постоянно работают над новыми подобными проектами.
"В этом смысле мы все время что-нибудь новое придумываем. И подсматриваем, и нам подсказывают, и нам предлагают. Мы всегда открыты", — добавил он.