В мае «Артек» проведет туристический слет

"Мы затеяли майский общеартековский турслет. Четыре тысячи детей будут показывать всей стране, что Крым туристический — это крутое место. Так случилось, что у нас в сетке это (мероприятие — ред.) легло на дату, когда отмечают День рождения пионерской организации, 19 мая. Мы не подбирали дату… Почему бы и нет: в этом смысле мы будем пионерами большого турслета", — отметил он.

Каспржак подчеркнул, что сотрудники «Артека» постоянно работают над новыми подобными проектами.

"В этом смысле мы все время что-нибудь новое придумываем. И подсматриваем, и нам подсказывают, и нам предлагают. Мы всегда открыты", — добавил он.