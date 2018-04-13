Вьетнамские авиакомпании увеличат число рейсов перед праздниками

Авиационные, железнодорожные и автобусные компании планируют повысить нагрузку а кое-где — повысить цены, в канун апрельских праздников

Компания Vietjet Air планирует предоставить клиентам еще 200 рейсов на 46 000 мест в Нячанг, Далат, Дананг и на Фукуок, а также в Корею Китай (Тайвань) и Таиланд

В Jetstar Pacific Airlines заявили, что увеличат количество полетов на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что означает еще 20 рейсов в день.

Автобусная станция Mien Dong в Хошимине ожидает 28 апреля 52 500 путешественников, для обслуживания которых потребуется 1750 поездкам — больше на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Руководство станции планирует ввести дополнительные сборы в размере 30-40% от обычных тарифов за проезд, чтобы покрыть планируемые расходы.

Ранее мы писали, что «Ханойская железная дорога» тоже планирует увеличить количество своих поездов на самых популярных маршрутах из вьетнамской столицы.

30 апреля вьетнамцы празднуют День объединения, который можно назвать вьетнамским эквивалентом Дня Победы. В этот день в 1975 силы Северного Вьетнама окружили и взяли город Сайгон, тем самым положив конец Второй Индокитайской войне. 1 мая, также как и в России , во Вьетнаме отмечается День труда. Оба праздника являются государственными в этой стране.

Источник: Vietnam.net