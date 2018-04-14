Число пассажиров рейса Новосибирск–Пхукет за год выросло на 159,9%

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Дешёвые полёты между Новосибирском и Томском начнутся в июне

РЖД объявили о больших скидках на верхние боковушки у туалета

Четверо детей погибли при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово