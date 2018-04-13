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Туристы в ОАЭ вскоре смогут применять tax free в аэропортах
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Туристы в ОАЭ вскоре смогут применять tax free в аэропортах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 13 апр — РИА Новости. В ОАЭ вскоре начнёт действовать система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает издание Gulf News.
С 1 января 2018 ОАЭ ввели НДС в размере 5% на большинство категорий товаров.
По словам представителя федеральной налоговой службы Халида аль-Бустани, система tax free вскоре будет запущена для туристов.
"У нас есть тендер на выбор оператора по возмещению для туристов, сейчас мы находимся на финальной стадии. Мы ждём окончательного подтверждения, чтобы завершить работу над контрактом с оператором", — сказал он.
"Туризм важен для ОАЭ, и мы осознаём важность возмещения (налога — ред.) для туристов", — отметил представитель службы.
Других деталей процесса возмещения не сообщается. Однако известно, что система будет доступна всем туристам, кроме тех, которые приезжают из стран ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Также подавать на возмещение можно будет в течение 90 дней после покупки. Кроме того, ряд товаров не будет подлежать возмещению.
Механизм tax free, как ожидается, будет согласован в ближайшие месяцы.
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