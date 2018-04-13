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Пассажиропоток волгоградского аэропорта вырос на 12%
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Пассажиропоток волгоградского аэропорта вырос на 12% 

АиФ Волгоград 45 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В марте 2018 года пассажиропоток Международного аэропорта Волгоград увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе аэроузла, в начале весны текущего года воздушная гавань обслужила около 80 000 пассажиров: 73 000 человек на внутренних направлениях и 3 000 человек на международных.
В аэропорту считают, что увеличение пассажиропотока связано с ростом частотности и провозных емкостей на внутренних направлениях, а также открытием новых чартерных международных рейсов.
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