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Суд Ленобласти оправдал курившего на борту самолета пассажира
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Суд Ленобласти оправдал курившего на борту самолета пассажира 

Ivyborg.ru 56 минут назад
Ленинградский областной суд отменил решение суда первой инстанции по иску авиакомпании «Победа» к курильщику, из-за которого самолет рейса Махачкала — Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку.
Суд требовал взыскать с пассажира 190 960 рублей, сообщает «Комсомольская правда». В иск вошла стоимость дополнительно потраченного топлива, обслуживания рейса во Внуково, рабочего времени экипажа и компенсации другим пассажирам рейса.
Суд первой инстанции удовлетворил требования «Победы». Однако апелляционный суд отменил это решение, фактически избавив курильщика от какой-либо ответственности за свои действия.
Напомним, что инцидент произошел в июле 2017 года. Из-за закурившего на борту «Победы» пассажира самолет авиакомпании совершил вынужденную посадку в московском Внуково, где виновник был снят с рейса и передан полиции. Общая задержка составила около 35 минут. Тогда представитель авиакомпании сообщала, что все издержки будут взысканы с нарушителя. Общая сумма издержек, по оценке компании, составила 190,9 тыс. руб.
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