Суд Ленобласти оправдал курившего на борту самолета пассажира

Суд требовал взыскать с пассажира 190 960 рублей, сообщает « Комсомольская правда ». В иск вошла стоимость дополнительно потраченного топлива, обслуживания рейса во Внуково , рабочего времени экипажа и компенсации другим пассажирам рейса.

Суд первой инстанции удовлетворил требования «Победы». Однако апелляционный суд отменил это решение, фактически избавив курильщика от какой-либо ответственности за свои действия.

Напомним, что инцидент произошел в июле 2017 года. Из-за закурившего на борту «Победы» пассажира самолет авиакомпании совершил вынужденную посадку в московском Внуково, где виновник был снят с рейса и передан полиции. Общая задержка составила около 35 минут. Тогда представитель авиакомпании сообщала, что все издержки будут взысканы с нарушителя. Общая сумма издержек, по оценке компании, составила 190,9 тыс. руб.