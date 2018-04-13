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В Таиланде на пляж вымыло загадочных существ
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В Таиланде на пляж вымыло загадочных существ 

13 Новостей.ru 18 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Местные жители и туристы били очень удивлены, когда на пляже острова Кох Ланта они обнаружили розовых животных странной формы в количестве тринадцати штук. Один из туристов решил вернуть одно из таинственных созданий обратно в воду, но оно моментально вернулось на берег, как-будто спасалось от чего-то неведомого и этот факт ещё больше удивил людей. Мало сказать, что жители и туристы были удивлены, некоторые были к тому же и напуганы. Стоит отметить, что существа передвигались очень странно, словно не сами, а управляемые существом внутри, так сказали очевидцы, которые наблюдали за странными созданиями. Это далеко не первый случай, когда на пляж выбрасывает странных созданий и некоторые считают, что это представители внеземных цивилизаций.
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