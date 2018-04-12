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Океанский лайнер Queen Elizabeth 2 стал плавучим отелем
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Океанский лайнер Queen Elizabeth 2 стал плавучим отелем 

Мир24 59 минут назад
Знаменитый океанский лайнер Queen Elizabeth 2 переделали в Дубае под плавучий отель. Официальное открытие отеля пройдет 18 апреля, сообщает издание Arabian Business.
Лайнер Queen Elizabeth 2 был спущен на воду в 1968 году и на протяжении 35 лет был флагманом британского пароходства «Кунард Лайн». Дубай приобрел 13-палубный корабль в 2007 году.
За десять лет пребывания в Дубае судно было полностью переделано. Теперь оно постоянно пришвартовано в порте Рашид. На корабле находятся 224 номера, 13 ресторанов, магазины и разные торгово-развлекательные объекты. Стоимость номера начинается с 163 долларов в день
Постояльцы смогут попасть в отель через терминал, который представляет собой музей, рассказывающий об истории этого знаменитого корабля.
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