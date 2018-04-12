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В Венеции могут начать брать с туристов плату за визит
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В Венеции могут начать брать с туристов плату за визит 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. После наплыва туристов на Пасху, власти Венеции решили рассмотреть возможность ввести «налог на визит» для туристов, не ночующих в городе, сообщает АТОР.
Венецию в пасхальное воскресенье посетили около 125 тысяч человек, в пасхальный понедельник — 95 тысяч, что привело к столпотворению на улицах и очередям на вход в достопримечательности.
"Мы не успевали убирать мусор. На мостах было не протолкнуться. Мы считаем, что мы имеем право закрыть город в такие многолюдные дни. Те, кто здесь живут, работают или размещаются в городском отеле, могут войти, остальные должны держаться подальше", — заявил венецианский мэр Луиджи Бруньяро.
В качестве меры воздействия власти предлагают включать в стоимость железнодорожного билета специальный налог или брать плату с туристов, которые приезжают на экскурсии на один день — как в составе туристических групп, так и самостоятельно.
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