Ученые настаивают на закрытии для посещения пляжа в Испании

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Геологи призывают власти закрыть для туристов пляж в испанском регионе Галисия в связи с гибелью под завалами камней 25-летней туристки, сообщает El Pais.

Сейчас большая часть туристов, приходящих на пляж, взбираются на живописные скалы, что приводит к чрезмерной нагрузке на каменные образования, порой ведущей к их обрушению.

Ученые заявляют, что по их подсчетам, ежедневный турпоток на пляж не должен превышать четырех с половиной тысяч человек, а скалы должны находиться под круглосуточным надзором спасателей.

Ранее геологи уже говорили об опасности, связанной со скалами вдоль берега, но власти региона пока никак не отреагировали на предупреждение.