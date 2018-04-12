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Ученые настаивают на закрытии для посещения пляжа в Испании
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Ученые настаивают на закрытии для посещения пляжа в Испании 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Геологи призывают власти закрыть для туристов пляж в испанском регионе Галисия в связи с гибелью под завалами камней 25-летней туристки, сообщает El Pais.
Сейчас большая часть туристов, приходящих на пляж, взбираются на живописные скалы, что приводит к чрезмерной нагрузке на каменные образования, порой ведущей к их обрушению.
Ученые заявляют, что по их подсчетам, ежедневный турпоток на пляж не должен превышать четырех с половиной тысяч человек, а скалы должны находиться под круглосуточным надзором спасателей.
Ранее геологи уже говорили об опасности, связанной со скалами вдоль берега, но власти региона пока никак не отреагировали на предупреждение.
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