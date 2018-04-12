Китай — советы туристу

Современный Китай — это мировой лидер, страна с крупнейшей в мире экономикой (по ВВП, пересчитанному в доллары по паритету покупательной способности), наращивающая объемы промышленного производства и инвестиций в основные средства, товарооборот розничной торговли и потребительские расходы. Китай достиг уровня «средней зажиточности» своих граждан. Если в 1970 году средний доход жителя страны составлял 15 долларов в месяц, то в 2016-м — уже 750 долларов, с каждым годом благодаря стратегии «адресного оказания помощи нуждающимся» в Китае перестают быть бедными более 13 миллионов человек.

Китай — это страна, с которой всему миру нужно брать пример и, безусловно, это уже происходит. А для того, чтобы узнать китайскую жизнь, лучше всего посетить страну, тем более что это будет интересно абсолютно всем категориям туристов — и любителям истории, и ищущим ярких впечатлений и экзотики, и, конечно, неутомимым любителям шопинга.

А вы были в Китае? Если нет, и вы хотите совершить восхитительное путешествие по экзотической и в то же время самой прогрессирующей стране, то эта статья для вас. Мы познакомим вас с необходимой туристу и гостю Китая информацией о том, куда поехать в КНР, какие главные центры туризма и деловой активности, где занимаются шопингом в Поднебесной, как оформить визу для самостоятельной поездки и в группе туристов, сколько стоят билеты, как добраться до интересующего вас места, какие цены в стране, в общем, все о Китае, что необходимо знать в данный момент.

«Человек больше всего устает, когда стоит на месте», гласит китайская пословица. Значит, в путь!

Что посмотреть, главные достопримечательности

Канаде. Китайская народная республика (Китай) — огромная страна в Восточной Азии. Это крупнейшее по численности населения государство мира (свыше 1,38 млрд жителей). Большинство населения — этнические китайцы, самоназвание — хань. Китай занимает третье место в мире по территории, уступая лишь России

Китайская Народная Республика, согласно конституции, — социалистическое государство. Является великой экономической сверхдержавой, постоянным членом Совета безопасности ООН . Одна из ведущих космических держав мира, обладает ядерным оружием и крупнейшей в мире армией по численности военнослужащих.

Прошли те канувшие в Лету времена, когда Китай был закрытой страной, отгородившейся, благодаря императору Ши Хуанди, от всего мира великой китайской стеной. Да и сама стена теперь является местом паломничества почти каждого туриста, приехавшего в Поднебесную.

Конечно же, начинать знакомство с Китаем стоит со столицы и города, считающегося политическим, образовательным и культурным центром КНР, — Пекина. В городе с 3-тысячелетней историей турист найдет множество культурных памятников, дворцов, храмов, музеев и других достопримечательностей.

В числе главных достопримечательностей Пекина туристические сайты называют: дворцовый комплекс китайских императоров Запретный Город, участок Бадалин Великой китайской стены, площадь Тяньаньмэнь и Врата Небесного Спокойствия, Летний дворец, Храм Неба.

Тяньаньмэнь, Запретный Город и Храм Неба — это символы Пекина, но из прошлого столицы легко перепрыгнуть в будущее, которое в Китае уже наступило и увидеть ультрасовременные здания в Центральном деловом районе, в том числе 106-этажный небоскрёб Чайна-Цзунь (по завершении строительства высота башни составит 528 метров), 74-этажный небоскреб Китайского Всемирного Торгового Центра , 234-метровое здание Штаб-квартиры CCTV (за необычную форму это звание называют «Штанишки»).

Туристам часто предлагают тур, который начинается в Пекине, а завершается в деловом центре — Шанхае . Обычно это маршрут: Пекин — Сиань — Чжанцзяцзе — Шанхай. В таком случае турист увидит Великую Китайскую Стену, познакомится с потрясающим скульптурным комплексом в Сиане, в котором сохранились скульптуры Терракотовой Армии. Так называется место захоронения по меньшей мере 8100 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н. э).

Перед вами раскинутся красоты гор Цзянькуньчжу в китайской провинции Хунань. Само название Цзянькуньчжу означает «Небесный столб», максимальная высота этих каменных исполинов — 150 метров. Здесь проходили съемки фильма «Аватар».

И конечно, вы сможете познакомиться с современным Шанхаем, где, как и в Пекине, много интересных музеев, и так же примечательна городская архитектура — суперсовременные небоскребы сочетаются с улочками, оставшимися от колонизаторов, например, Французским кварталом (кстати, Шанхай называют восточным Парижем), здесь азиатская культура переплетена с европейской. Можно найти немало и памятных мест с точки зрения русского вклада в историю Шанхая. Одной из лучших достопримечательностей и символов Шанхая называют набережную Вайтань, также известную под названием Бунд (Банд) — здесь расположены 52 здания, в которых смешались архитектурные стили всей планеты.

Шанхай — крупнейший по численности населения город Китая и мира — более 24 миллионов человек живет в нем, мгновенно перемещаясь по своим делам на скоростном магнитоплане и по 12 линиям метро.

К знаковым местам центрального Китая, так называемому золотому кольцу относят Ханчжоу с пагодой Лейфэн и озером Сиху, Гуйлинь с лодочными прогулками на фоне пагод и Холма слоновьего хобота, и Яншо, для которого туристы не жалеют никаких эпитетов. Интересно также посмотреть старый город Чэнду с чайными под открытым небом, Статуей Будды, а если вы любите живую природу, то вам покажут уникальный заповедник по разведению панд.

Расположенный на юге Гуанчжоу — это третий город в Китае после Пекина и Шанхая. Его называют «городом цветов», что говорит само за себя, Гуанчжоу очень красив весной. Достопримечательности сосредоточены в Старом городе, в то же время Гуанчжоу славится авангардными зданиями, среди которых Оперный театр по проекту архитектора Захи Хадид, он похож на морской камень, Музей провинции Гуандун в виде коробки с прорезями, телебашня в форме тонких песочных часов.

Из Гуанчжоу недалеко до специальных районов КНР Гонконга Макао , известных своими казино. Кстати, людям, никогда не бывавшим в Китае, некоторые советуют начинать знакомство со страной именно с космополитичного Гонконга и Макао, а также Гуанчжоу. В пользу этого говорит удобство аэропорт Гонконга Чхеклапкока, который находится на искусственном острове и является одним из наиболее комфортных в мире авиахабов. А из Гонконга можно без проблем улететь в любую точку Китая, которую хочется посетить.

Для курортного (пляжного) отдыха в Китае идеально подходит остров Хайнань. Прекрасный климат позволяет отдыхать здесь круглый год — самый чистый воздух, замечательные песчаные пляжи, подводный мир — здесь есть все для незабываемого отдыха на море. Но не Хайнанем единым, в Китае есть Байдахэ с 10-километровой береговой линией, застроенной отелями и санаториями. Есть Циндао у Желтого моря, откуда, устав от пляжей, можно съездить к священной горе Лаошань, где расположен Дворец Великой Чистоты. Есть развивающийся курорт Далянь , в 2006 году он был назван China Daily наиболее благоприятным для проживания городом Китая.

Невозможно перечислить в одной статье все интересные места, которые мы рекомендовали бы вам посетить. Это и знаменитый Шаолинь, и Желтые горы (Хуаншань), и Гонконг, и Макао. Глаза туриста просто разбегаются от этих разнообразных предложений. Путешественников манит к себе и загадочный Тибет. Для таких туристов организованы экскурсии на «Крышу мира». Вы увидите Лхасу и Шигадзе.

Виза в Китай

Решившись на поездку, первое, о чем вы должны позаботиться — это виза. Для россиян виза в Китай необходима. Исключение составляют лица, въезжающие на территорию КНР на срок до 21 дня в составе организованного тура в провинцию Хайнань в сопровождении представителя туроператора, официально зарегистрированного в Китае. На территорию Гонконга граждане России могут въезжать без визы на срок до 14 дней. На территорию Макао граждане России могут въезжать без визы на срок до 30 дней. Стоимость (по состоянию на апрель 2018 года) однократной визы — 3 300 руб., двукратной — 6 600 руб., многократной на 6-12 месяцев — 9 900 рублей.

Подавать документы на китайскую визу необходимо лично заявителю в одно из консульств КНР в Российской Федерации. Предварительной записи на прием нет, подача документов осуществляется в порядке живой очереди. Перед визитом в консульство в КНР проверьте, относится ли ваш адрес регистрации к соответствующему консульскому округу. Если нет, сотрудники консульства откажут в приеме документов на визу Китая.

Срок пребывания в стране — от 30 до 90 дней, в зависимости от типа визы.

Документы, необходимые для получения визы:

— загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев;

— копия первой страницы загранпаспорта и предыдущих китайских виз (если таковые имеются). В случае, если предыдущие китайские визы стоят в старом паспорте, необходимо также предоставить копию первой страницы этого паспорта;

— заполненная визовая анкета;

— 1 цветная фотография паспортного размера на светлом фоне (желательно вклеить в анкету заранее);

— копии страниц общегражданского паспорта с личными данными и регистрацией;

— документы, подтверждающие цель поездки:

— билеты в обе стороны (распечатки электронных авиабилетов или копии железнодорожных билетов);

— подтверждение брони отеля на весь срок пребывания в Китае или туристический ваучер;

— приглашение (если цель поездки — частный визит) от организации или частного лица, содержащее информацию о приглашаемом и приглашающем, а также данные о запланированном визите (даты приезда и выезда, места проживания, приблизительный маршрут).

В некоторых консульствах КНР могут потребовать также страховой полис (оригинал и копия) на весь срок пребывания в стране (сумма покрытия — не менее $15000).

Если виза в Китай запрашивается впервые, сотрудники Консульства могут также потребовать справку с работы и выписку из банковского счета.

Цены на билеты в Китай, гостиницы

Дешевые авиабилеты в Китай, как и во все другие города и страны, нужно внимательно искать, например, на поисковиках Авиасейлс, Skyscanner и т.д. Цены на билеты в Китай не будут слишком дешевыми, но могут быть спецпредложения компаний, распродажи билетов, акции.

Из Москвы в разные города Китая билеты стоят от 17-20 тыс. рублей. Дешевле всего цены билетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. В апреле-мае можно купить билет в одну сторону Москва-Пекин за 11 тысяч рублей, с июня билеты стоят уже от 13 тысяч и выше, а немного дешевеют только к поздней осени. Туда и обратно билеты стартуют с 25-26 тысяч рублей и это речь идет о рейсах с пересадками. Прямые рейсы в Пекин из Москвы в июле 2018 года обойдутся в 37 тысяч рублей.

Из Москвы в Шанхай, согласно «календарю недорогих цен» сайта Aviasales, большую часть года можно слетать туда и обратно за 22-23 тысячи рублей, только в июле цены поднимаются до 30 тысяч.

Цены на билеты в Китай варьируются в зависимости от города вылета. Из Владивостока в Пекин билет стоит 11-15 тыс. рублей, а из Иркутска , у которого часовой пояс совпадает с пекинским, билеты тем не менее недешевы — дороже 20 тысяч рублей (в лучшем случае 15-16 тыс.).

Харбин, Кстати, в Китай можно залететь по дороге в другие страны Юго-Восточной Азии и эту услугу активно продвигают авиакомпании КНР. 144-часовой и 72-часовой безвизовый транзит возможен во многих китайских аэропортах. В частности, безвизовый транзит предлагают Международный аэропорт Шоуду, Тяньцзиньский международный аэропорт Биньхай, Шицзячжуанский международный аэропорт Чжэндин, Шанхай (Шанхайский международный аэропорт Хунцяо, Международный аэропорт Пудун), Международный аэропорт округа Ханчжоу (Сяошань) и аэропорт Нанкин Лукоу. Иностранные граждане должны иметь действительный международный проездной документ и пассажирские билеты с подтвержденной датой поездки в третью страну (или Гонконг, Макао и Тайвань). Помимо 144-часового безвизового транзита в 6 городах, Китай также предлагает 72-часовой безвизовый транзит в 13 городах для определенных иностранных граждан, имеющих визу третьей страны. В эти 13 городов входят: Гуанчжоу, Чэнду Шэньян , Сиань, Ухань, Далянь, Гуйлинь, Куньмин, Чунцин Сямынь , Циндао и Чанша.

Кстати, Китай обладает самой обширной в мире сетью скоростных и высокоскоростных железных дорог. Этот вид транспорта актуален у путешественников, которые хотят сразу посетить несколько крупных городов и сэкономить время. Например, из Шанхая в Пекин на скоростном поезде можно добраться всего за 5 часов со средней скоростью 330 км/ч. Поезда ходят каждые 20-30 минут с утра до вечера, цены на билет во втором классе — около 5 тысяч руб., в первом классе — 8500 рублей. Дешевле (за 2 тысячи рублей) можно доехать на обычном поезде — он идет более 20 часов.

Цены на гостиницы в Китае являются умеренными. В центре Пекина можно остановиться в отеле за 2 тысячи рублей в сутки. Даже в шикарном пятизвездочном отеле можно найти номер за 6-7 тысяч рублей (со скидкой на специализированных сайтах вроде Booking.com).

Шанхай предоставляет номера в отелях категории 3 звезды от 2-3 тысяч в сутки. В Гонконге трехзвездочные отели — от 3 тысяч рублей в сутки.

Цены в Китае, шопинг, туристические объекты

Лао Цзы сказал: «Когда среди людей много искусников и умельцев, умножаются редкостные вещи». Сейчас уже никого не удивляет головокружительный скачок китайской экономики, достигшей невероятной высоты, а товары из КНР можно легко заказать по интернету, находясь в любой точке мира. Но шопинг в Китае имеет свою прелесть, ведь бесчисленное количество торговых лавок, магазинчиков и бутиков расположены прямо на многолюдных улицах городов Китая. Трудно устоять перед искушением пройтись по этим торговым точкам и не приобрести себе какую-то диковинку.

Вы можете купить одежду, бытовую технику, ювелирные изделия, антиквариат. Особенно привлекают предметы ручной работы — каллиграфия, живопись, резьба по камню и другие произведения, которые просто уникальны и не имеют аналогов.

Но будьте бдительны и не покупайте понравившийся товар сразу. Обязательно торгуйтесь, потому что китайские продавцы сразу назначают заведомо большую цену. При этом не забывайте улыбаться. Этим вы расположите к себе торговца. Не переставая улыбаться, всегда следите за кошельком и личными вещами, ведь карманники встречаются и в Китае.

Когда будете ходить по торговым улочкам и магазинам Китая, у вас будут разбегаться глаза. Все захочется купить — ведь всё кажется таким дешёвым и нужным. Помните, это — иллюзия! Вот вам совет: накануне своего похода по магазинам уделите некоторое время составлению списка того, что вам действительно необходимо. Подумайте о том, какую цену вы готовы заплатить за тот или иной товар. И выделите небольшую сумму на непредвиденные расходы.

Наиболее выгодные для шопинга города — это Пекин, Гонконг и Шанхай.

Гонконг

В Гонконге вы не только увидите исторические места, но и сможете сделать весьма удачный шопинг. Здесь наряду с современными технологиями и достижениями, чтутся традиции древности. Именно благодаря этому национальные промыслы и ремесла не только не забылись, но и перешли на новый этап развития.

В магазинах Гонконга можно отыскать товары любой категории, начиная с сувениров и безделушек, и заканчивая бытовой техникой и одеждой. Уникально еще и то, что Гонконг обладает беспошлинным статусом, а это означает, что многие товары продаются здесь по очень приятным ценам.

Гонконг называют раем для шопоголиков. Невозможно точно сказать, сколько именно в городе магазинов, торговых центров, бутиков и рынков.

В основном туристы в Гонконге стараются обновить гардероб «брендовой» (оригинальной или ее копиями) одеждой, купить технику и, возможно, что-то из ювелирных украшений или сувениров.

Пекин

В плане шопинга, как, впрочем, и во многом другом, столица занимает первое место. Наибольшую популярность себе здесь завоевали такие товары как обувь, одежда, шерстяные и шелковые изделия, бытовая техника и электроника, а также сладости и товары народной медицины.

Самыми крупными торговыми улицами Пекина являются: Ванфуцзин, Цяньмэнь Дацзе — на протяжении целого километра вы встретите торговые центры, сувенирные лавки и бутики, где продаются различные товары. Здесь же находится торговый дом «Дружба», где можно приобрести товары высшего качества. Привлекает туристов Шёлковый рынок. Находится рынок практически в центре города — на улице Сюшуйцзе.

Жемчужный рынок — кроме жемчуга всевозможных видов, здесь вам встретятся аксессуары, электроника, цветы и всякая мелочёвка. Расположен рынок на улице Тиантан Донглу.

Ханчжоу

Ханчжоу расположен в 180 км к юго-западу от Шанхая, Ханчжоуский восточный вокзальный узел — самый крупный в стране железнодорожный узел. В Ханчжоу можно посетить Китайский национальный музей чая. Ханчжоу знаменит своими чайными плантациями и природными красотами, в частности озером Сиху («Западное озеро»), 30-метровой пагодой Баочу и мавзолеем легендарного Юэ Фэя.

Ханчжоу также является крупным промышленным центром, городом тысячи китайских корпораций. Здесь производятся многие товары, начиная с холодильников, машин, оборудования, термосов и много другого. Город имеет современный аэропорт, из которого можно улететь в любой крупный город Юго-Восточной Азии.

В Китае есть поговорка: «На небесах есть рай, на земле есть Сучжоу и Ханчжоу». В Ханчжоу вы сможете купить лучшие китайские чаи. Особой популярностью пользуется зелёный чай сорта Лунцзин, обладающий непревзойдённым вкусом и чарующим ароматом.

Сучжоу

Сучжоу — городской округ в провинции Цзянсу КНР, расположенный в низовьях реки Янцзы близ озера Тайху. Занимает пятое место в Китае по ВВП на душу населения ($7249 долл. США в 2005 г.).

Исторический центр Сучжоу стоит на Великом Китайском канале между Шанхаем и Уси, недалеко от озера Тайху, и много веков являлся важнейшим транспортным и коммерческим центром региона Цзяннань — богатейшей части страны. Современный городской округ Сучжоу распростёрся от озера Тайху на юго-западе до реки Янцзы на севере и границ города центрального подчинения Шанхая на востоке. Будучи памятником Всемирного наследия, исторический центр Сучжоу знаменит своими красивыми каменными мостами вроде Баодайцяо, пагодами и искусно разбитыми садами. С возвышением Шанхая в конце XIX века Сучжоу утратил значение центрального города в регионе, однако благодаря своей архитектуре и большому количеству предприятий вокруг города он остаётся меккой как для туристов, так и для предпринимателей.

Сучжоу славится первоклассной вышивкой человеческим волосом по шёлку. Здесь же вы сможете приобрести эксклюзивные изделия из нефрита и дерева.

Нанкин (Няньцзин)

Нанкин («южная столица») — бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы, столица провинции Цзянсу. Расположен в восточной части страны, в 260 км к северо-западу от Шанхая. Крупный промышленный и культурный центр.

Нанкин богат памятниками первых лет существования империи Мин. Среди них выделяются руины минского императорского дворца и сравнительно хорошо сохранившийся мавзолей Сяолин первого минского императора Хунъу. Значительная часть нанкинской городской стены минского периода — самой протяжённой в Китае — сохранилась до наших дней. От этого же периода сохранился ряд скульптурных ансамблей гробниц других ранне-минских деятелей, а также могила евнуха-дипломата и флотоводца Чжэн Хэ.

В Нанкин приезжают специально за изделиями из парчи — тяжёлой шёлковой ткани, где она же и производится.

Гуанчжоу

Гуанчжоу — столица провинции Гуандун, политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего южного Китая. Гуанчжоу с населением свыше 10 млн человек является третьим по величине городом Китая, уступая Шанхаю и Пекину.

В Гуанчжоу два раза в год проходит Кантонская ярмарка (CECF, Canton Fair) — одно из важнейших событий года в мире производства и торговли. На сегодня это третья промышленная выставка в мире по объёму заключаемых сделок. Гуанчжоу — важнейшая торговая площадка с Гонконгом.

В Гуанчжоу можно купить по приемлемым ценам что-либо из одежды и обуви. Кроме того, в гуанчжоуских народных аптеках в продаже имеются «волшебные» целительные лекарства, травы и настойки.

Шанхай

Шанхай называют «Рай для шопинга». К самым распространённым здесь товарам относятся предметы одежды, обувь, антиквариат и изделия ручной работы, чай, эмаль, вышивка, изделия из ценных металлов.

На главных торговых улицах Шанхая — улице Наньцзин и улице Хуайхай — можно увидеть все самые главные мировые бренды. Можно пройтись по многочисленным блошиным рынкам города. За великолепными торговыми центрами, бутиками и универмагами Шанхая находятся многочисленные рынки под открытым небом. Один из таких рынков находится рядом с садом Ю Юань. Здесь можно купить различные сувениры, произведения искусства и изделия ручной работы. В районе улицы Фучжоу находится рынок и так называемая Культурная улица. Одно из самых популярных мест для шопинга — антикварный рынок на улице Дунтай, другое — рынок одежды на улице Шимэнь. Прогуливаясь по этим открытым рынка вы сможете получить незабываемые впечатления и почувствовать особую атмосферу старого Шанхая.

Следует упомянуть такие основные торговые улицы Шанхая: Middle Tibet Road, North Sichuan Road, Huaihai Road, Nanjing Road.

О Китае никто не может уверенно сказать, что знает эту страну. Даже люди (не китайцы), прожившие большую часть своей жизни в Поднебесной, говорят, что так и не постигли таинственные души ее жителей. Постигать ее величие надо постепенно. Но как говорил великий китайский философ Лао Цзы: «Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага».

Ну что же, сделайте этот шаг.