Снижаем цены и запускаем рейсы в Турцию: аэропорт Туношна подготовился к лету

Ярославский аэропорт Туношна сообщил хорошие новости для любителей путешествовать самолётами. На одно из популярных направлений авиакомпания UVT aero снизила цены на билеты. На это стоит обратить внимание и тем, кто хочет побывать на матчах чемпионата мира по футболу.

— Билет в Казань или в обратном направлении можно купить за 1500 рублей, — рассказали в аэропорту Туношна. — Правда, предложение ограничено и действует на всех рейсах. Рейсы в Казань выполняются на 50-кресельном авиалайнере типа CRJ-200.

Рассказали в аэропорту и о рейсах южных направлений. Но на прямые рейсы к тёплым курортам скидок нет. В Анапу Сочи билеты стоят по 8500 рублей в одну сторону, в Симферополь — от 7500 до 9500 рублей.

Запускаем мы рейсы и на два турецких курорта: до Антальи Даламана , — добавили сотрудники аэропорта. — Но купить на эти самолёты билеты в кассах нельзя. Улететь из Ярославля Турцию прямым рейсом можно только по путёвкам туристических агентств.

По-прежнему летают из Ярославля самолёты и в Санкт-Петербург . Туда билет без багажа стоит 3500 рублей в один конец. За багаж придётся доплатить ещё 1000 рублей.

В Ярославской областной думе, тем временем, задумались — а не построить нам ещё один аэропорт, а про Туношну забыть. Там же народные избранники обсудили вопрос о возможном расторжении контракта с «Саратовскими авиалиниями» на летние рейсы из-за авиакатастрофы с их самолётом.