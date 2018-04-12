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Туроператор «Интурист» в 2018 году отправит на отдых 1,2 млн россиян
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Туроператор «Интурист» в 2018 году отправит на отдых 1,2 млн россиян 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
В том числе в Турцию.
Туроператор «Интурист» в 2018 году рассчитывает отправить на отдых 1,2 млн россиян, в том числе 100 тыс. башкирских туристов, заявил заместитель генерального директора НТК «Интурист» Александр Мусихин на открытии третьего Регионального туристского форума в Уфе в среду. «В 2018 году компания „Интурист“ планирует из города Уфы отправить 100 тыс. туристов на отдых в России и за рубеж», — сказал А. Мусихин.
По его словам, основными направлениями отдыха жителей Башкортостана станут Крым, Сочи, Мармарис и Анталия (Турция), Чехия, Греция, а также Санкт-Петербург, Казань, и Москва. Таким образом, российские туристы смогут оценить Анталию в июне.
«Говоря о раннем бронировании, я хочу сказать, что в этом году оно опережает показатели прошлого года фактически в четыре раза. Мы видим, что наш продукт востребован, что вы нам доверяете, уверен, что с такими показателями мы выполним поставленную задачу», — отметил представитель «Интуриста».
В целом, по его словам, компания планирует в 2018 году обслужить до 1,2 млн россиян. «В 2017 год компания отправила на отдых чуть менее 1 млн человек. Таким образом, объем турпотока в 2018 году вырастет на 20-25%», — уточнил А. Мусихин.
Третий региональный туристический форум проходит в Уфе 7-8 февраля на площадке комплекса ВДНХ-ЭКСПО. Его участниками стали представители российских и зарубежных отелей, офисов по туризму, транспортных компаний. Гости форума –турагентства Уфы и Башкортостана.
Участники форума обсуждают основные тенденции развития туризма в России в 2018 году, драйверы роста туризма в Башкирии, усиление конкуренции между внутренними и выездными направлениями. В рамках форума также организована выставка, пройдут презентации туристических продуктов, семинары для агентств, индивидуальные встречи с гостями.
Источник — «Интерфакс-Туризм»
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