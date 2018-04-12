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Назван рейтинг стран, зависящих от туризма
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Назван рейтинг стран, зависящих от туризма 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Назван список стран, наиболее и наименее зависящих от туризма как сектора национальной экономики, сообщает АТОР.
Эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) назвали Мальдивы страной, наиболее зависящей от туризма. Здесь доля этой отрасли в ВПП по итогам 2017 года составила 39,6%.
В целом, экономика именно экзотических островных направлений более всего зависит от туризма. Так, вклад путешественников в ВВП Сейшельских островов — 26,4%, Багамских островов —19%, Сент-Люсии — 15%.
В европейском регионе в большей степени зависит от туризма Мальта (14,2% ВВП), Черногория (11%) и Хорватия (10,9%).
В ТОП-10 стран, наименее зависящих от туризма, вошли Конго, Папуа Новая Гвинея, Узбекистан, Молдова и другие. Россия заняла седьмое место с показателем вклада туризма в ВВП в 2017 году в 1,24%.
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