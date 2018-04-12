В Крыму отельеры просят решить вопрос доступности автобусов на ЮБК

Как он пояснил, одна из главных претензий — общественный транспорт рано прекращает работать, из-за этого туристы в вечернее время не могут добраться в места отдыха, а сотрудники гостиниц после работы — домой.

"Нет транспорта после 20.00, невозможно добраться в Севастополь из Кореиза, Гаспры, Мисхора. Это острый вопрос не только для гостей, но и сотрудников. У многих отелей нет возможности организовать развозку для персонала, это серьезные малые издержки, которые содержать очень сложно", — уточнил Волков.

По его словам, ранее этот вопрос обсуждали в Общественном совете при Минтрасе Крыма, создана рабочая группа.