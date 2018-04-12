В Крыму отельеры просят решить вопрос доступности автобусов на ЮБК 

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Крымские отельеры просят решить проблему с транспортным сообщением между курортными поселками и городами в летний период. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил исполнительный директор Ассоциации отельеров РК и Севастополя Алексей Волков.
Как он пояснил, одна из главных претензий — общественный транспорт рано прекращает работать, из-за этого туристы в вечернее время не могут добраться в места отдыха, а сотрудники гостиниц после работы — домой.
"Нет транспорта после 20.00, невозможно добраться в Севастополь из Кореиза, Гаспры, Мисхора. Это острый вопрос не только для гостей, но и сотрудников. У многих отелей нет возможности организовать развозку для персонала, это серьезные малые издержки, которые содержать очень сложно", — уточнил Волков.
По его словам, ранее этот вопрос обсуждали в Общественном совете при Минтрасе Крыма, создана рабочая группа.
"Мы определенные моменты уже выделили, по которым будем работать. Это общественный транспорт пригородного, междугородного сообщения, особенно обратим внимание на общественный транспорт в сезоне по ЮБК. Здесь и Минтранс, и правительство Республики Крым поучаствуют. Всем направим письма. Меняется руководство в администрации Ялты, и этот вопрос будет одними из основных в повестке нового руководителя, который сможет ускорить эти процессы там, где они стоят особенно остро. Думаю, к июню-июлю этот вопрос будет решен полностью или частично", — заявил Волков.