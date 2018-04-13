Ещё
Российские космонавты будут проходить реабилитацию после полетов в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские космонавты будут проходить реабилитацию после полетов в Сочи 

Национальная Служба Новостей 55 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что раньше они ездили для этих целей за границу. Источник подчёркивает, что санатории и пансионаты в Краснодарском крае начнут принимать российских космонавтов в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона и ООО «Центр авиакосмической медицины».
В Минкурортов добавили, что в Краснодарском крае в высокий сезон работают почти 190 здравниц. Санатории и пансионаты предоставляют услуги в рамках 500 программам. В них широко применяются минеральные воды и лечебные грязи, которыми богат регион.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Крым вновь можно добраться по «Единому билету» Пилот: За задержку рейсов нужно платить людям, а не Росавиации Туристические предпочтения россиян на майские праздники 2018
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»797
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ348
Россия отказывается от SWIFT495
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»234
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение