Российские космонавты будут проходить реабилитацию после полетов в Сочи

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что раньше они ездили для этих целей за границу. Источник подчёркивает, что санатории и пансионаты в Краснодарском крае начнут принимать российских космонавтов в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона и ООО «Центр авиакосмической медицины».

В Минкурортов добавили, что в Краснодарском крае в высокий сезон работают почти 190 здравниц. Санатории и пансионаты предоставляют услуги в рамках 500 программам. В них широко применяются минеральные воды и лечебные грязи, которыми богат регион.