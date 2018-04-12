Министр по туризму Калининградской области рассказал о готовности региона к ЧМ 

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал о готовности Калининграда к предстоящему чемпионату мира—2018.
«Город готов абсолютно, все билеты на матчи проданы. Несколько сюрпризов будет, например, Красная линия, goal line, навигационная линия пройдёт по всему городу, которая доведёт его до достопримечательностей и до стадиона. Для тех, кто приедет на один день, у нас есть маршруты по центру города. Например, есть гастро-тур, меню будет составлено из футбольных блюд. И если болельщики сдадут все чеки, то получат в следующем году тур в Калининград с проживанием в отеле 4 звезды.
У меня англичане не вызывают беспокойства. Они как раз предсказуемы. У них специфические предпочтения. Сначала хорошо поесть и погулять, а после матча сразу уехать. Думаю, к этому можно подготовиться, в том числе полиции. Важно, чтобы им было чем заняться, например, на острове Канта у нас будут запущены короткометражные фильмы. В общем, надо организовать им досуг — и всё будет хорошо. Единственное, я бы советовал зарубежным фанатам прилетать напрямую в Россию", — передаёт слова Ермака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.