Министр по туризму Калининградской области рассказал о готовности региона к ЧМ

«Город готов абсолютно, все билеты на матчи проданы. Несколько сюрпризов будет, например, Красная линия, goal line, навигационная линия пройдёт по всему городу, которая доведёт его до достопримечательностей и до стадиона. Для тех, кто приедет на один день, у нас есть маршруты по центру города. Например, есть гастро-тур, меню будет составлено из футбольных блюд. И если болельщики сдадут все чеки, то получат в следующем году тур в Калининград с проживанием в отеле 4 звезды.