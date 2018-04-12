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Зарудный: открытие региональной авиакомпании в Калининградской области — вопрос времени
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Зарудный: открытие региональной авиакомпании в Калининградской области — вопрос времени 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Открытие региональной авиакомпании в Калининградской области — вопрос времени, сообщил генеральный директор Корпорации области Владимир Зарудный на круглом столе «Транспортная доступность Калининградской области: пассажирские перевозки».
«После модернизации аэропорт Храброво будет одним из современных и комфортных аэропортов России, а, может, и Европы. Вкупе со сниженной фискальной нагрузкой и уникальной географией у нас появляются возможности для организации не только трафика из области, но и экспорта наших транспортных возможностей на близлежащие территории. Президент России в своем послании федеральному собранию показал необходимость развития региональных авиакомпаний. В Калининградской области есть все предпосылки, чтобы региональный авиаперевозчик появился», — сказал Владимир Зарудный.
Напомним, что Калининградская область не имеет собственной авиакомпании с 2010 года, тогда «КД-авиа» была признана банкротом.
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