Зарудный: открытие региональной авиакомпании в Калининградской области — вопрос времени

Открытие региональной авиакомпании в Калининградской области — вопрос времени, сообщил генеральный директор Корпорации области Владимир Зарудный на круглом столе «Транспортная доступность Калининградской области: пассажирские перевозки».

«После модернизации аэропорт Храброво будет одним из современных и комфортных аэропортов России , а, может, и Европы. Вкупе со сниженной фискальной нагрузкой и уникальной географией у нас появляются возможности для организации не только трафика из области, но и экспорта наших транспортных возможностей на близлежащие территории. Президент России в своем послании федеральному собранию показал необходимость развития региональных авиакомпаний. В Калининградской области есть все предпосылки, чтобы региональный авиаперевозчик появился», — сказал Владимир Зарудный.

Напомним, что Калининградская область не имеет собственной авиакомпании с 2010 года, тогда «КД-авиа» была признана банкротом.