В Крыму создадут новые туристические маршруты для путешественников

"Крымская кругосветка" планируется как постоянно действующий образовательный и туристический проект. По итогам будут созданы как маршруты для любителей путешествий и исследований, так и образовательные программы для молодежи, которые будут работать на постоянной основе", — сказал РИА Новости Волченко.