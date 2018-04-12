В Крыму создадут новые туристические маршруты для путешественников 

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. Научно-образовательная экспедиция «Крымская кругосветка» ляжет в основу новых туристических маршрутов для любителей путешествий и исследований, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Крымская кругосветка" планируется как постоянно действующий образовательный и туристический проект. По итогам будут созданы как маршруты для любителей путешествий и исследований, так и образовательные программы для молодежи, которые будут работать на постоянной основе", — сказал РИА Новости Волченко.
По его словам, международная экспедиция «Крымская кругосветка» под началом российского путешественника Федора Конюхова продлится с 19 мая по 1 июня. В ней примет участие исследовательская команда из 64 человек — студентов и преподавателей из 18 ведущих российских высших учебных заведений, а также студентов из Белоруссии и Иордании. Маршрут проложен по морскому и сухопутному пути от Керчи до Севастополя. Переход по морю планируется на маломерных судах.
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