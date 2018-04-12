Белорусские студенты примут участие в «Крымской кругосветке» 

Научно-образовательная экспедиция «Крымская кругосветка», которая впервые пройдет на полуострове под руководством известного путешественника Федора Конюхова, объединит участников из России, Беларуси и Иордании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.
Экспедиция состоится в период с 19 мая по 1 июня 2018 года. В ней примет участие исследовательская команда из 69 человек, в которую вошли студенты, аспиранты и преподаватели из 18 ведущих отечественных университетов и научно-исследовательских институтов РАН, а также пять студентов из Иордании и пять — из Беларуси.
Участникам предстоит преодолеть морские и сухопутные маршруты на пяти этапах: «Киммерия», «Таврика», «Херсонесида», «Скифия» и «Феодоро». Морская часть экспедиции стартует в Керчи и завершится в Черноморском. Ялы с участниками зайдут в Феодосию, Судак, МДЦ «Артек», Ялту, Севастополь, Саки. На суше они проведут полевые исследования, которые завершатся на территории пещерного города Мангуп-кале.
— Крыму повезло стать площадкой для такого грандиозного проекта, который популяризирует историко-культурное наследие полуострова, откроет новые программы образовательного туризма для молодежи и новые туристические маршруты, — считает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.