Ещё
Белорусские студенты примут участие в «Крымской кругосветке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусские студенты примут участие в «Крымской кругосветке» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Научно-образовательная экспедиция «Крымская кругосветка», которая впервые пройдет на полуострове под руководством известного путешественника Федора Конюхова, объединит участников из России, Беларуси и Иордании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.
Экспедиция состоится в период с 19 мая по 1 июня 2018 года. В ней примет участие исследовательская команда из 69 человек, в которую вошли студенты, аспиранты и преподаватели из 18 ведущих отечественных университетов и научно-исследовательских институтов РАН, а также пять студентов из Иордании и пять — из Беларуси.
Участникам предстоит преодолеть морские и сухопутные маршруты на пяти этапах: «Киммерия», «Таврика», «Херсонесида», «Скифия» и «Феодоро». Морская часть экспедиции стартует в Керчи и завершится в Черноморском. Ялы с участниками зайдут в Феодосию, Судак, МДЦ «Артек», Ялту, Севастополь, Саки. На суше они проведут полевые исследования, которые завершатся на территории пещерного города Мангуп-кале.
Крыму повезло стать площадкой для такого грандиозного проекта, который популяризирует историко-культурное наследие полуострова, откроет новые программы образовательного туризма для молодежи и новые туристические маршруты, — считает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Российская Газета: последние новости
Авиакомпания Lufthansa отменила во вторник каждый второй рейс Чем удивит туристов "Золотое кольцо Сибири" Трутнев велел министерствам разобраться с дефицитом авиабилетов в ДФО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву70
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии126
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии85
Суд фактически разрешил курить в самолетах203
Что Россия может сделать Западу413
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение