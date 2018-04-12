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Волгоградцам ввели специальные тарифы на проезд в аэроэкспрессе Москвы
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Волгоградцам ввели специальные тарифы на проезд в аэроэкспрессе Москвы 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Специальные тарифы для прилетающих в Москву из Волгограда запустила с сегодняшнего дня компания «Аэроэкспресс». Тарифы «Волгоградец» и «Три Волгоградца» позволят жителям города-героя дешевле доехать из аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково до центра Москвы и обратно, чем жителям других регионов России.
— Стоимость билета для одного человека по тарифу «Волгоградец» составит 425 рублей в одну сторону, что на 15% ниже стоимости стандартного билета в кассе или билетопечатающем автомате, — сообщили V1.ru в пресс-службе компании «Аэроэкспресс». — Тариф «Три Волгоградца» рассчитан на проезд группы до трех человек. Поездка в одну сторону для каждого пассажира обойдется в 250 рублей.
Билеты по новым тарифам дают право на проезд по маршруту «аэропорт — город — аэропорт». Воспользоваться обратным билетом можно в течение 30 дней с момента первого прохода через турникет в аэропорту.
Приобрести билеты по специальным тарифам можно в аэропортах Москвы у представителей компании «Аэроэкспресс» в зонах выдачи багажа с 12 апреля 2018 года.
«Аэроэкспресс» — один из самых быстрых и удобных способов попасть в центр Москвы без пробок. Поезда курсируют каждые 30 минут по маршрутам Домодедово — Павелецкий вокзал — Домодедово, Шереметьево — Белорусский вокзал — Шереметьево и каждые 30–60 минут по маршруту Внуково — Киевский вокзал — Внуково. Средняя продолжительность поездки в одну сторону — 35–45 минут.
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