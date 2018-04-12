Туристы будут платить Краснодарскому краю за износ ЖКХ

— Курортный сбор должен создавать хорошие условия не только для приезжих, но и для тех, кто здесь живет.

* На Кубани отложили введение курортного сбора

Губернатор Краснодарского края привел несколько аргументов. Во-первых, коммунальная инфраструктура кубанских курортов не рассчитана на постоянно увеличивающийся поток туристов.

Во-вторых, есть серьезная необходимость модернизации очистных сооружений.

— Высокая нагрузка на инфраструктуру сегодня — основной сдерживающий фактор роста наших курортов, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

— Пляжный туризм — это, в первую очередь, водоемы. И если их качество не гарантирует безопасность, то это крест на всем туристском направлении, — добавил Кузнецов.

В итоге губернатор Краснодарского края обратился к министру с просьбой поддержать корректировки, которые нужно внести в действующее законодательство, чтобы Краснодарский край мог направить средства от курортного сбора на развитие ЖКХ.