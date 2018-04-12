Туристы будут платить Краснодарскому краю за износ ЖКХ 

Краснодар. 12 апреля — Новая Кубань. С такой инициативой выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на освещении с министром РФ по делам Северного Кавказа. Лев Кузнецов идею поддержал:
— Курортный сбор должен создавать хорошие условия не только для приезжих, но и для тех, кто здесь живет.
* На Кубани отложили введение курортного сбора
Губернатор Краснодарского края привел несколько аргументов. Во-первых, коммунальная инфраструктура кубанских курортов не рассчитана на постоянно увеличивающийся поток туристов.
Во-вторых, есть серьезная необходимость модернизации очистных сооружений.
— Высокая нагрузка на инфраструктуру сегодня — основной сдерживающий фактор роста наших курортов, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
— Пляжный туризм — это, в первую очередь, водоемы. И если их качество не гарантирует безопасность, то это крест на всем туристском направлении, — добавил Кузнецов.
В итоге губернатор Краснодарского края обратился к министру с просьбой поддержать корректировки, которые нужно внести в действующее законодательство, чтобы Краснодарский край мог направить средства от курортного сбора на развитие ЖКХ.