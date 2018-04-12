Израиль компенсирует российским компаниям часть расходов на чартеры

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Российским компаниям, которые поставят рейсы в израильский аэропорт Овда, расположенный вблизи южного города-курорта Эйлат , будут платить 60 евро за каждого пассажира, сообщает Министерство туризма Израиля

"Министерство туризма Израиля продолжает активно поддерживать туроператоров и авиакомпании — консолидаторов рейсов", — говорит директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.

В рамках четвертого этапа программы субсидирования рейсов ведомство будет возмещать компаниям, организующим перелеты в аэропорт Овда, сумму в размере 60 евро за каждого пассажира.

Программа будет действовать с 1 сентября 2018 по 31 мая 2019, исключая 23-30 сентября, а также 19-26 апреля.

Заявки на участие в программе могут подать только компании, совершившие не менее 16 перелетов в Овду и обратно. Крайний срок подачи заявки — 15 октября 2018 года.

"Одна из основных целей — усиление работы с регионами, увеличение турпотока из них, расширение маршрутной сети по РФ", — поясняет Ксения Кобякова.