Более 70 млн билетов оформила ЦППК в январе-марте

Более 70 млн проездных билетов оформила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в январе-марте 2018 г., сообщили в пресс-службе перевозчика.

«ЦППК оформила 71 млн проездных документов за I квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что чаще всего пассажиры покупали билеты в кассах на остановочных пунктах полигона компании. Таким образом было оформлено более 48% всех проездных документов. Второй по популярности канал продаж — билетопечатающие автоматы. В них было приобретено 43% всех билетов. Около 9% проездных документов было оформлено кассирами-контролерами, которые работают в вагонах электропоездов.

«Традиционно, самый популярный способ оплаты билетов — наличный расчет (86,5% всех билетов). По безналичному расчету было куплено 13,5% всех проездных документов. Наибольшей популярностью пользовались разовые бумажные билеты. Альтернативные способы записи билетов распределились следующим образом в порядке убывания популярности: абонемент на количество поездок, транспортная карта, карты «Тройка» и «Стрелка». По итогам I квартала транспортную карту «Стрелка» пополнили около 181 тыс. человек, а «Тройку» — более 13 тыс. человек», — заключили в пресс-службе.