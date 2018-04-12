Суздаль привлекателен на майские праздники 

Фото с ресурса logek.users.photofile.ru Один из сервисов по бронированию жилья выявил, в какие малые города России чаще всего путешествуют с детьми на майские праздники.
Напомню, что маевка в этом году продлится четыре дня с 29 апреля по 2 мая, а также 5,6 и 9 мая.
Суздаль вошел в топ-3 малых городов, куда предпочитают приезжать на праздники семьями. По данным сервиса, туристы бронируют в Суздале в дни майских праздников в среднем три ночи и потратят на проживание три тысячи рублей в сутки.
Также в пятерку малых городов попали Переславль-Залесский Ярославской области, Карельская Лахденпохья, Осташков Тверской области и еще один представитель Ярославской области город Углич.