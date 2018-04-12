Суздаль привлекателен на майские праздники

Фото с ресурса logek.users.photofile.ru Один из сервисов по бронированию жилья выявил, в какие малые города России чаще всего путешествуют с детьми на майские праздники.

Напомню, что маевка в этом году продлится четыре дня с 29 апреля по 2 мая, а также 5,6 и 9 мая.