Реконструкция перрона аэропорта Норильска завершится в 2019 году

"Летняя строительная кампания продлится с 4 июня по 22 сентября 2018 года. Этот строительный период характеризуется тем, что будут задействованы два подрядчика. Они будут заниматься продолжением реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) и перрона. Причем, если окончание реконструкции ВПП запланировано в этом году, то ремонт перрона перейдет на следующий год. Тем не менее, его ремонт никаких ограничений на работу аэропорта в 2019 году не накладывает", — говорится в сообщении. В 2018 году будет выполнено 60% работ по реконструкции аэропорта.

Подрядные строительные организации готовы к работам по реконструкции ВПП и перрона аэропорта, завезены все материалы и необходимая техника, подготовлен персонал.

Летом этого года на период реконструкции ВПП из аэропорта будут осуществляться регулярные рейсы только по трем направлениям: Москва, Красноярск Новосибирск . Планируется перевести 170 тыс. пассажиров.

"Все рейсы из Норильска и в Норильск по заявленной программе полетов будут прямыми и беспосадочными. Исключением станет только рейс из Норильска в Москву — принимая во внимание расчет необходимого количества топлива для выполнения данного рейса и имеющиеся ограничения по взлетной массе, данный рейс предполагается с промежуточной посадкой в Новом Уренгое для дозаправки. Заправка будет производиться в минимальные сроки, и пассажирам не нужно будет покидать самолет", — цитирует пресс-служба гендиректора порта Андрея Никифорова.

Этим летом обслуживание пассажирских самолетов будет иметь еще одну особенность. Посадка и высадка пассажиров, обслуживание судов будет осуществляться на отремонтированной площадке, которая принадлежит Министерству обороны . Находится она на удалении 1,5 км от здания аэровокзала. В связи с этой особенностью для доставки пассажиров летом 2018 года аэропорт приобрел еще один дополнительный автобус.

О реконструкции аэропорта

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. В 2017 году работы велись на участке взлетно-посадочной полосы длиной более 1 км, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могли, поэтому их заменили самолетами малой авиации. Календарный период реконструкции полосы — с 1 июня по 15 сентября.

Работы по реконструкции ВПП ведутся в течение трех летних сезонов, их планируется завершить в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд рублей — компания «Норникель».

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Он является самым северным городом в мире среди городов с населением более 100 тыс. человек (в Норильске живут около 180 тыс. жителей).