Из Воронежа в Крым можно будет улететь за 2,5 тыс. рублей 

Red Wings откроет субсидированные рейсы по льготным ценам. Авиакомпания Red Wings откроет субсидированные рейсы из Воронежа в Симферополь (Крым), сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Стоимость льготных билетов — 2,5 тыс. рублей, их можно будет купить с 15 мая по 1 ноября. Red Wings будет выполнять регулярные рейсы на «Ту-204» или на Airbus A320 — узкофюзеляжных пассажирских самолётах вместимостью до 210 и 225 пассажиров соответственно. Время в пути составляет 1 час 50 минут. Однако купить билет смогут не все, программой могут воспользоваться: гражданин РФ в до 23 лет; гражданин РФ — женщина в возрасте свыше 55 лет; гражданин РФ — мужчина в возрасте свыше 60 лет; гражданин РФ — инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. Квоты мест в салоне по специальному тарифу в количестве не менее 30% общего количества мест в салоне экономического класса, сообщается на сайте Росавиации. Субсидированные рейсы из Воронежа в Крым в 2-018 году открывают в пятый раз. Екатерина Трещикова