В Татарстане нелегальный транспорт в год перевозит 6 млн пассажиров

«Серые» перевозчики в год перевозят в Татарстане около 6 млн пассажиров, передает «Татар-информ» по итогам на заседания в Госсовете РТ , посвященного восстановлению и развитию сети межмуниципальных перевозок в РТ.

В 2017 году автотранспортные предприятия РТ перевезли на регулярных маршрутах 216,3 млн пассажиров, сообщил замминистра транспорта РТ Андрей Егоров . По сравнению с 2016 годом пассажиров, пользующихся легальными перевозками, стало больше на 2,4%.

Спрос на пассажирские перевозки в РТ растет. Этим пользуются нелегальные перевозчики, которые работают на личных автомобилях и не всегда заботятся о безопасности. Пассажиров «серые» перевозчики находят через Интернет, социальные сети. Годовой оборот нелегалов превышает 1,5 млрд рублей.

Председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев предложил минтрансу РТ найти стимулирующие методы для легализации «серых» перевозчиков. «Это самый мягкий способ навести порядок на рынке» — цитирует депутата пресс-служба Госсовета республики.

Андрей Егоров сообщил также, что в республике планируют пустить дополнительные «сельские» маршруты автобусов.