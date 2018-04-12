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Нужны ли стандарты для сельского туризма на Алтае
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Нужны ли стандарты для сельского туризма на Алтае 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Сельские гостевые дома зачастую не оформлены официально, не имеют юридического статуса. Это микробизнес, там размещают только маленькие группы, а мы, как правило, работаем с большими.
Конечно, можно было бы задействовать несколько гостевых домов, но тут возникает другая проблема — нет стандартов, которые позволяют нам гарантированно обеспечить туристам одинаковые условия проживания при равной стоимости турпакетов.
Другой важный момент: туристы едут за содержательным отдыхом, поэтому нужны экскурсии, мастер-классы, программы для детей. Вот здесь есть успешные примеры: мы работаем с фольклорным ансамблем «Соловушки» из Сибирячихи, возим туристов на сыроварню семьи Кокориных, в сельский музей в Солонешном.
За насыщенным, содержательным отдыхом едут и иностранные туристы: они хотят познакомиться с местными людьми, им интересно прикоснуться к настоящему колориту. Здорово, если при этом они могут чему-то научиться, а если что-то сделают своими руками и возьмут с собой как сувенир — вообще высший пилотаж.
Я вижу перспективу в объединении людей, работающих в сельском туризме, в разработке стандартов, классификации, использовании единого стиля.
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