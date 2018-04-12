В Калмыкии гостей будут штрафовать за эко-вандализм 

С 15 по 22 апреля в Калмыкии пройдет неделя туризма. В республике ожидают рекордное число гостей — не менее 10 тысяч человек.
Запланировано проведение фестивалей, театрализованных показов и постановок, концертов, мастер-классов. Неделя туризма начнется соревнованиями по стрельбе из лука, а также модным шоу Театра костюма и пластики Татьяны Миловановой — модели в костюмах, стилизованных под национальные, продефилируют по центру Элисты. Это действо будет сопровождаться выступлением творческих коллективов республики.
Центральным событием недели туризма станет традиционный фестиваль тюльпанов — он состоится 21-22 апреля неподалеку от поселка Верхний Яшкуль Целинного района. Заместитель министра культуры и туризма Калмыкии Галина Бадаева рассказала, что во время фестиваля специальные экопатрули будут штрафовать «цветочных вандалов» на пять тысяч рублей за уничтожение степных цветов. Напомним, тюльпаны Шренка, к цветению которых в естественных условиях и приурочен фестиваль, занесены в Красную книгу, в России запрещены сбор и продажа этих дикорастущих растений и их луковиц.
По данным аналитического агентства ТурСтат калмыцкий фестиваль тюльпанов вошел в десятку самых популярных весенних туристических событий в России, наряду с праздником «День рождения Снегурочки» в Костроме, сочинским фестивале BoogelWoogel (Красная Поляна и гастрофестивалем «О, да! Еда!» в Балаклаве (Крым).