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Сезон субботников открывается в Ленобласти в конце апреля
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Сезон субботников открывается в Ленобласти в конце апреля 

Ivyborg.ru 33 минуты назад
В конце апреля — начале мая во всех районах 47 региона пройдут субботники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти
Парки, скверы, набережные, мемориалы, места, пользующиеся вниманием туристов, будут приведены в порядок общими усилиями жителей области, представителей волонтерских (добровольческих), экологических и молодежных организаций, государственных и муниципальных служащих.
Представители комитетов администрации региона присоединятся к этим мероприятиям, чтобы провести работы по благоустройству наиболее знаковых для районов мест, связанных с ключевыми историческими событиями, — мемориалы «Дороги жизни», парк отдыха «Велес», мемориальный комплекс «Большое Заречье», территории крепостей и другие.
Напомним, 2018 год объявлен в регионе Годом туризма.
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