Власти Колымы просят «Аэрофлот» ввести дополнительные рейсы по маршруту Магадан — Москва

Правительство Магаданской области опасается, что в период летних отпусков может возникнуть нехватка билетов на авиарейсы Магадан Москва — Магадан и просит ввести дополнительные рейсы по этому маршруту. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Все колымчане должны иметь возможность вылететь в отпуск в удобные для них даты. Мы обратились в авиакомпанию «Аэрофлот» с просьбой рассмотреть вопрос введения дополнительных рейсов. Её генеральный директор подтвердил такую возможность», — цитирует пресс-служба губернатора области Владимира Печеного , сделавшего заявление на совещании, посвященном организации авиаперевозок на период летней отпускной кампании.

По информации ОАО «Аэропорт Магадан», в 2018 году по направлению Магадан — Москва — Магадан планируется обслужить 85 217 пассажиров на вылет и 82 967 пассажиров на прилет. Генеральный директор аэропорта Магадан Сергей Замараев считает, что, учитывая согласованное количество самолетовылетов, их компоновку, а также 100% занятость кресел в период массовых перевозок, может образоваться дефицит пассажирских кресел для жителей Магаданской области по направлению Магадан — Москва — Магадан.