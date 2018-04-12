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Власти Колымы просят «Аэрофлот» ввести дополнительные рейсы по маршруту Магадан — Москва
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Власти Колымы просят «Аэрофлот» ввести дополнительные рейсы по маршруту Магадан — Москва 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Правительство Магаданской области опасается, что в период летних отпусков может возникнуть нехватка билетов на авиарейсы Магадан — Москва — Магадан и просит ввести дополнительные рейсы по этому маршруту. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Все колымчане должны иметь возможность вылететь в отпуск в удобные для них даты. Мы обратились в авиакомпанию «Аэрофлот» с просьбой рассмотреть вопрос введения дополнительных рейсов. Её генеральный директор подтвердил такую возможность», — цитирует пресс-служба губернатора области Владимира Печеного, сделавшего заявление на совещании, посвященном организации авиаперевозок на период летней отпускной кампании.
По информации ОАО «Аэропорт Магадан», в 2018 году по направлению Магадан — Москва — Магадан планируется обслужить 85 217 пассажиров на вылет и 82 967 пассажиров на прилет. Генеральный директор аэропорта Магадан Сергей Замараев считает, что, учитывая согласованное количество самолетовылетов, их компоновку, а также 100% занятость кресел в период массовых перевозок, может образоваться дефицит пассажирских кресел для жителей Магаданской области по направлению Магадан — Москва — Магадан.
Такого же мнения придерживаются руководители авиатранспортных агентств. «По итогам совещания губернатор поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта проработать вопрос о выделении дополнительных рейсов в пиковый период — направить соответствующее обращение в Федеральное агентство воздушного транспорта», — сообщила пресс-служба.
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