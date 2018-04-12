Законодатели трех дум договорились развивать туризм в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области

Взаимодействие в этой сфере между субъектами станет активнее. Также планируется создать рабочую группу по информированию о туристических продуктах, интересных для жителей области и автономных округов.

На Ямале есть все возможности для развития этнографического, экстремального, спортивного, водного, рыболовного и охотничьего туризма. Принимая во внимание возрастающий интерес российских и иностранных туристов к Арктическому региону, парламентарий отметила важность создания региональных туристских информационных центров. Сейчас в округе их четыре: в Салехарде и Ноябрьске, а также в Пуровском и Приуральском районах.

Предприниматели в области туристской индустрии получают господдержку из окружного бюджета в виде субсидий и инвестиций. Им оказывают рекламные, информационные и консалтинговые услуги. Для стимулирования развития малого и среднего бизнеса в этой сфере ежегодно проводится конкурсный отбор проектов по различным номинациям. Так, в прошлом году на грантовую поддержку туриндустрии направлено 1,9 миллионов рублей. В этом году сумма увеличена до семи миллионов.

Также законодатели поделились опытом формирования комфортной городской среды. Ямальцы рассказали об успешном эксперименте в Лабытнанги и Салехарде. По словам спикера Сергея Ямкина, преобразование городов и поселков автономного округа продолжится этим летом.

Парламентарии трех субъектов также обсудили задачи по реализации Послания президента РФ и подвели итоги прошедших выборов.