Ещё
Законодатели трех дум договорились развивать туризм в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Законодатели трех дум договорились развивать туризм в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Взаимодействие в этой сфере между субъектами станет активнее. Также планируется создать рабочую группу по информированию о туристических продуктах, интересных для жителей области и автономных округов.
— Новые мероприятия должны способствовать укреплению и развитию туристической индустрии между нами, — заявила вице-спикер ямальского парламента Елена Зленко на заседании совета законодателей ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, прошедшем в режиме видеоконференции.
На Ямале есть все возможности для развития этнографического, экстремального, спортивного, водного, рыболовного и охотничьего туризма. Принимая во внимание возрастающий интерес российских и иностранных туристов к Арктическому региону, парламентарий отметила важность создания региональных туристских информационных центров. Сейчас в округе их четыре: в Салехарде и Ноябрьске, а также в Пуровском и Приуральском районах.
Предприниматели в области туристской индустрии получают господдержку из окружного бюджета в виде субсидий и инвестиций. Им оказывают рекламные, информационные и консалтинговые услуги. Для стимулирования развития малого и среднего бизнеса в этой сфере ежегодно проводится конкурсный отбор проектов по различным номинациям. Так, в прошлом году на грантовую поддержку туриндустрии направлено 1,9 миллионов рублей. В этом году сумма увеличена до семи миллионов.
Также законодатели поделились опытом формирования комфортной городской среды. Ямальцы рассказали об успешном эксперименте в Лабытнанги и Салехарде. По словам спикера Сергея Ямкина, преобразование городов и поселков автономного округа продолжится этим летом.
Парламентарии трех субъектов также обсудили задачи по реализации Послания президента РФ и подвели итоги прошедших выборов.
Красный Север: последние новости
Не Москвой единой: как ямальцам дешевле попасть на заморские пляжи Ревизоры нашли в Салехарде трехметровые сугробы и опасные тротуары Осторожно, мошенники! Гражданам предлагают обналичить неизрасходованные средства ОМС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе78
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода109
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»64
Улюкаев удивил тюремным досугом39
Экс-президент США дал разумный совет Трампу130
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение